Horóscopo diario gratis para hoy 03 de marzo del 2026

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Aunque duela despedirse, es preferible aceptar el proceso que aferrarse a lo que ya cumplió su ciclo.
Color del día: Rojo.
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
A veces perder algo aclara el panorama. Esta vez, piensa primero en tu bienestar antes que en el de los demás.
Color del día: Fucsia.
Aries (21 marzo - 20 abril)
Esta semana no puedes seguir dejando que otros decidan por ti. Es hora de asumir el control y hacerte responsable de tus elecciones.
Color del día: Morado.
Tauro (21 abril - 21 mayo)
No se trata de lamentarte lo que fue, sino de valorar todo lo que te enseñó la experiencia que acabas de vivir y agradecer lo aprendido.
Color del día: Verde.
Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Salir de lo habitual puede sacudirte, pero también te impulsa a mejorar y corregir rumbos.
Color del día: Azul.
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Buscar consejo puede abrirte nuevas posibilidades. Ahora mismo estás actuando más desde el corazón que desde la razón, y eso puede nublar tu panorama.
Color del día: Amarillo.
Leo (24 julio - 23 agosto)
El miedo a enfrentar procesos pendientes es lo que realmente te detiene. No sigas aplazando lo inevitable.
Color del día: Naranja.
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Ya comprobaste lo que no encaja contigo; ahora, con claridad y firmeza, pon punto final a lo que no prosperó.
Color del día: Gris.
Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
No descargues tu tensión en quienes te quieren. Tus emociones necesitan atención antes de que afecten tu equilibrio físico.
Color del día: Rosado.
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
La calma está más cerca de lo que imaginas. No te precipites intentando resolverlo todo ya; el tiempo hará su parte.
Color del día: Negro.
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Este desafío te toca enfrentarlo sin apoyarte en nadie más. Descubrirás que la fortaleza que buscabas afuera siempre estuvo dentro de ti.
Color del día: Blanco.
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Si actúas con disciplina y coherencia avanzarás con mayor tranquilidad hacia el amor que realmente deseas.
Color del día: Café.
En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.