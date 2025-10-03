Horóscopo diario gratis para hoy 03 de octubre del 2025

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Define bien tus metas y evita compartir todo con los demás; la energía ajena influye más de lo que crees.

Arcano del día: El sol

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Estás iniciando una nueva etapa emocional, aunque la incertidumbre pese; la claridad llegará.

Arcano del día: El colgado

Aries (21 marzo - 20 abril)

Pon límites claros para entender lo que mereces; baja la competencia interna y conecta contigo.

Arcano del día: La muerte

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Confía más en lo que sabes y observa antes de juzgar; estás en buena racha, aprovéchala.

Arcano del día: La torre

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

El amor ronda tu mente, pero necesitas usar la cabeza y encontrar equilibrio entre tus dos caras.

Arcano del día: La luna

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Evita los celos y la curiosidad excesiva, expresa lo que sientes, pero con cuidado para no dañar.

Arcano del día: La rueda de la suerte

Leo (24 julio - 23 agosto)

La rutina te agota, pero vienen nuevas experiencias si dejas de lado las inseguridades.

Arcano del día: El colgado

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Te espera un día emocionalmente exigente, cuida tu salud y busca claridad dentro de ti.

Arcano del día: El diablo

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Llega alivio en lo laboral, pero no bajes la guardia; exige más de ti para alcanzar tus metas.

Arcano del día: El sol

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Tus emociones se desbordaron, pero también has despertado; transforma lo vivido en fuerza.

Arcano del día: El sumo sacerdote

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Tu situación mejora y tus vínculos también, pero necesitas hablar con claridad sobre lo que te frena.

Arcano del día: La estrella

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Acepta ayuda cuando la necesites y evita discusiones innecesarias; la prudencia será tu aliada.

Arcano del día: La muerte

