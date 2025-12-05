Horóscopo diario gratis para hoy 05 de diciembre del 2025

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
No dejes que el miedo te gobierne. Apuesta por la resiliencia y la autenticidad; no necesitas ser perfecto.
Arcano: El Sol
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Si alguien del pasado vuelve, no abras la puerta. Recuerda por qué no encajaba en tu vida y evita repetir el sufrimiento.
Arcano: El Colgado
Aries (21 marzo - 20 abril)
Si algo se complica es porque no te conviene o porque algo mejor se está formando. Deja la impaciencia y espera.
Arcano: La Muerte
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Las cosas se oscurecen cuando las atas a pensamientos negativos. La desesperación solo te traerá más problemas.
Arcano: La Torre
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Lo que vives no es casualidad: es una lección que evitas reconocer. No cierras ciclos y eso complica tu presente. Suelta el pasado.
Arcano: La Luna
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Cáncer (21 junio – 23 julio)Tu actitud guía cómo los demás reaccionan contigo. No te sorprendas si ves desinterés: últimamente no has tratado bien a quienes te rodean.
Arcano: La Rueda de la Suerte
Leo (24 julio - 23 agosto)
Antes de obtener lo que sueñas, vienen sacrificios. Con más empatía y humildad, valorarás mejor tu camino.
Arcano: El Colgado
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
No es que todos se alejen: es que no tienes claro hacia dónde vas. Entraste en una etapa confusa donde nada fluye.
Arcano: El Diablo
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Cuando superes esta tormenta laboral, serás otra persona. Evita pensamientos negativos y actúa con positivismo.
Arcano: El Sol
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Acepta las limitaciones: pueden enfocarte e inspirarte. Un poco de caos puede impulsarte a probar cosas nuevas.
Arcano: El Sumo Sacerdote
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Celebra los logros ajenos y evita caer en el egoísmo. Recuerda lo que te costó llegar al lugar donde estás.
Arcano: El Sumo Sacerdote
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Cuidado con ilusiones que pueden convertirse en emociones profundas. No te arrepientas después de algo que tú mismo alimentaste.
Arcano: La Muerte
