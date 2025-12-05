Horóscopo diario gratis para hoy 05 de diciembre del 2025

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

No dejes que el miedo te gobierne. Apuesta por la resiliencia y la autenticidad; no necesitas ser perfecto.

Arcano: El Sol

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Si alguien del pasado vuelve, no abras la puerta. Recuerda por qué no encajaba en tu vida y evita repetir el sufrimiento.

Arcano: El Colgado

Aries (21 marzo - 20 abril)

Si algo se complica es porque no te conviene o porque algo mejor se está formando. Deja la impaciencia y espera.

Arcano: La Muerte

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Las cosas se oscurecen cuando las atas a pensamientos negativos. La desesperación solo te traerá más problemas.

Arcano: La Torre

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Lo que vives no es casualidad: es una lección que evitas reconocer. No cierras ciclos y eso complica tu presente. Suelta el pasado.

Arcano: La Luna

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Tu actitud guía cómo los demás reaccionan contigo. No te sorprendas si ves desinterés: últimamente no has tratado bien a quienes te rodean.

Arcano: La Rueda de la Suerte

Leo (24 julio - 23 agosto)

Antes de obtener lo que sueñas, vienen sacrificios. Con más empatía y humildad, valorarás mejor tu camino.

Arcano: El Colgado

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

No es que todos se alejen: es que no tienes claro hacia dónde vas. Entraste en una etapa confusa donde nada fluye.

Arcano: El Diablo

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Cuando superes esta tormenta laboral, serás otra persona. Evita pensamientos negativos y actúa con positivismo.

Arcano: El Sol

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Acepta las limitaciones: pueden enfocarte e inspirarte. Un poco de caos puede impulsarte a probar cosas nuevas.

Arcano: El Sumo Sacerdote

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Celebra los logros ajenos y evita caer en el egoísmo. Recuerda lo que te costó llegar al lugar donde estás.

Arcano: El Sumo Sacerdote

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Cuidado con ilusiones que pueden convertirse en emociones profundas. No te arrepientas después de algo que tú mismo alimentaste.

Arcano: La Muerte

