Horóscopo diario gratis para hoy 05 de septiembre del 2025

Acuario (21 enero - 19 febrero)
Buscas perfección en lo exterior, pero olvidas atender tus emociones. Trabaja en tu mundo interior.
Arcano del día: La muerte
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Evita inmiscuirte en dramas ajenos. Puedes dar tu opinión sin absorber los problemas de otros.
Arcano del día: La luna
Aries (21 marzo - 20 abril)
Hoy podrías vivir algunas tensiones, pero no temas expresarte con claridad. Establecer límites es sano y necesario.
Arcano del día: La muerte
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Estás disfrutando de un momento de tranquilidad y satisfacción. No permitas que las opiniones ajenas alteren tu bienestar.
Arcano del día: El colgado
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Estás actuando de forma muy individualista con tu familia. Cuida tus palabras, todos merecen reconocimiento.
Arcano del día: El sol
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Es hora de actuar y dejar de esperar que otros hagan las cosas por ti. Rompe con la dependencia emocional.
Arcano del día: La luna
Leo (24 julio - 23 agosto)
Tú elegiste tu círculo social y algunas traiciones te harán reflexionar. Aprende a mantener ciertos asuntos en reserva. Arcano
Arcano del día: El diablo
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Te quejas sin tomar acción. Es momento de dejar de imponer tu voluntad a toda costa y considerar a los demás.
Arcano del día: La torre
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Deja de esperar soluciones mágicas. Es tu responsabilidad salir a buscar oportunidades.
Arcano del día: La estrella
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Una disputa con alguien importante podría ser un punto de quiebre positivo. Es momento de sacudir energías estancadas.
Arcano del día: La ruleta rusa
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Mantente alerta en el ámbito laboral. La competencia puede despertar celos que podrían afectarte.
Arcano del día: El sumo sacerdote
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Modera tu carácter con quienes convives. No todo se resuelve a gritos; a veces, el respeto y la empatía son más eficaces.
Arcano del día: La templanza
