Horóscopo diario gratis para hoy 05 de septiembre del 2025

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Buscas perfección en lo exterior, pero olvidas atender tus emociones. Trabaja en tu mundo interior.

Arcano del día: La muerte

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Evita inmiscuirte en dramas ajenos. Puedes dar tu opinión sin absorber los problemas de otros.

Arcano del día: La luna

Aries (21 marzo - 20 abril)

Hoy podrías vivir algunas tensiones, pero no temas expresarte con claridad. Establecer límites es sano y necesario.

Arcano del día: La muerte

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Estás disfrutando de un momento de tranquilidad y satisfacción. No permitas que las opiniones ajenas alteren tu bienestar.

Arcano del día: El colgado

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Estás actuando de forma muy individualista con tu familia. Cuida tus palabras, todos merecen reconocimiento.

Arcano del día: El sol

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Es hora de actuar y dejar de esperar que otros hagan las cosas por ti. Rompe con la dependencia emocional.

Arcano del día: La luna

Leo (24 julio - 23 agosto)

Tú elegiste tu círculo social y algunas traiciones te harán reflexionar. Aprende a mantener ciertos asuntos en reserva. Arcano

Arcano del día: El diablo

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Te quejas sin tomar acción. Es momento de dejar de imponer tu voluntad a toda costa y considerar a los demás.

Arcano del día: La torre

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Deja de esperar soluciones mágicas. Es tu responsabilidad salir a buscar oportunidades.

Arcano del día: La estrella

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Una disputa con alguien importante podría ser un punto de quiebre positivo. Es momento de sacudir energías estancadas.

Arcano del día: La ruleta rusa

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Mantente alerta en el ámbito laboral. La competencia puede despertar celos que podrían afectarte.

Arcano del día: El sumo sacerdote

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Modera tu carácter con quienes convives. No todo se resuelve a gritos; a veces, el respeto y la empatía son más eficaces.

Arcano del día: La templanza

