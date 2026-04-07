Horóscopo diario gratis para hoy 07 de abril del 2026

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Sabemos que actúas sin filtros, pero esta vez lo mejor es guardar la debida prudencia para no inmiscuirte en cosas que no te corresponden.
Color del día: Rojo
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Estás sintiendo mucho y sabes que cuando eso pasa es porque hay que tomar decisiones que aplazaste. Sin miedo, que hoy todo se va a dar.
Color del día: Fucsia
Aries (21 marzo - 20 abril)
No es necesario que te pongas al límite por darle gusto a tu pareja. La prioridad eres tú, que no se te olvide.
Color del día: Morado
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Cuando las dudas quieran entrar a tu vida, acéptalas, eso también hace parte del paquete de madurar emocionalmente.
Color del día: Verde
Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Hay que empezar a pensar en tu parte emocional. La soledad puede hacer que te sientas “cómodo”, pero el vacío que sientes es porque mereces que también te cuiden.
Color del día: Azul
Cáncer (21 junio - 23 julio)
La clave está en creer que la gente puede cambiar. No castigues tanto a los demás por las cosas que vienen de tu pasado y te asustan en el presente.
Color del día: Amarillo
Leo (24 julio - 23 agosto)
El karma no llega de inmediato, así que prepárate, porque en cualquier momento tus “malas acciones” van a tener consecuencias muy dolorosas.
Color del día: Naranja
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Los nervios están acabando con tu paz mental. Deja ir todo aquello que te genere incomodidad. Aíslate para volver a tomar el control.
Color del día: Gris
Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Estás en un momento de plenitud que debes aprovechar. Este es un momento donde debes aprender mucho y enseñar para brillar.
Color del día: Rosado
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Los días tranquilos no deben atemorizarte, estás acostumbrado a vivir en caos. Es hora de cambiar el chip para atraer más positivismo.
Color del día: Negro
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Se te ha olvidado sonreír y es una de tus mejores características. Es hora de pasar la página y darle fin a el duelo eterno en el que vives.
Color del día: Blanco
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Cada vez tu carga es más ligera, así que felicitaciones. Estás empezando a darte cuenta de que nada importa tanto como ponerte de prioridad.
Color del día: Café
En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.