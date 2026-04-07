Horóscopo diario gratis para hoy 07 de abril del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Sabemos que actúas sin filtros, pero esta vez lo mejor es guardar la debida prudencia para no inmiscuirte en cosas que no te corresponden.

Color del día: Rojo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Estás sintiendo mucho y sabes que cuando eso pasa es porque hay que tomar decisiones que aplazaste. Sin miedo, que hoy todo se va a dar.

Color del día: Fucsia

Aries (21 marzo - 20 abril)

No es necesario que te pongas al límite por darle gusto a tu pareja. La prioridad eres tú, que no se te olvide.

Color del día: Morado

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Cuando las dudas quieran entrar a tu vida, acéptalas, eso también hace parte del paquete de madurar emocionalmente.

Color del día: Verde

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Hay que empezar a pensar en tu parte emocional. La soledad puede hacer que te sientas “cómodo”, pero el vacío que sientes es porque mereces que también te cuiden.

Color del día: Azul

Cáncer (21 junio - 23 julio)

La clave está en creer que la gente puede cambiar. No castigues tanto a los demás por las cosas que vienen de tu pasado y te asustan en el presente.

Color del día: Amarillo

Leo (24 julio - 23 agosto)

El karma no llega de inmediato, así que prepárate, porque en cualquier momento tus “malas acciones” van a tener consecuencias muy dolorosas.

Color del día: Naranja

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Los nervios están acabando con tu paz mental. Deja ir todo aquello que te genere incomodidad. Aíslate para volver a tomar el control.

Color del día: Gris

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Estás en un momento de plenitud que debes aprovechar. Este es un momento donde debes aprender mucho y enseñar para brillar.

Color del día: Rosado

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Los días tranquilos no deben atemorizarte, estás acostumbrado a vivir en caos. Es hora de cambiar el chip para atraer más positivismo.

Color del día: Negro

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Se te ha olvidado sonreír y es una de tus mejores características. Es hora de pasar la página y darle fin a el duelo eterno en el que vives.

Color del día: Blanco

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Cada vez tu carga es más ligera, así que felicitaciones. Estás empezando a darte cuenta de que nada importa tanto como ponerte de prioridad.

Color del día: Café

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