Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Entretenimiento
Horóscopo

Horóscopo diario gratis para hoy 09 de diciembre del 2025

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 09 de diciembre del 2025.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Artemisa
09 de diciembre de 2025 - 11:30 a. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Evita buscar conflictos. Provocar a otros no te acerca a nadie; al contrario, te complica más. Evita los dolores de cabeza y disfruta del ahora.

Color del día: Rojo.

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

La melancolía te rodea, pero es parte del cambio. No permitas que ese estado se prolongue demasiado. Respira, toma decisiones y sigue adelante.

Color del día: Fucsia.

Aries (21 marzo - 20 abril)

Hoy podrías reaccionar con impulsividad ante verdades que no te gustan. Acepta las cosas con más cariño. Escucha, analiza y actúa con razón.

Color del día: Morado.

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Te sentirás abierto a nuevas ideas, aventuras y amistades. Suelta el dolor y deja que tu magia fluya. No tengas miedo a ser tú mismo.

Color del día: Verde.

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Tu necesidad de control está afectando tus relaciones. La humildad es clave para que todo mejore. Escucha con atención y no seas tan soberbio.

Color del día: Azul.

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Practica la sinceridad y la honestidad, y deja atrás la soberbia y las reacciones duras. Debes ser más empático con las personas.

Color del día: Amarillo.

Leo (24 julio - 23 agosto)

Mantener el equilibrio emocional te ayudará a mejorar tus relaciones, especialmente con tu pareja. No dejes ir a quien te quiere y respeta...

Color del día: Naranja.

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Las dudas familiares no significan que falles al amar. Estás sanando y rompiendo patrones del pasado. Cree en ti más y actúa con seguridad. Sé feliz.

Color del día: Gris.

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Podrían surgir temas emocionales pendientes. Corta lazos familiares que solo generan desgaste. Atrae abundancia y paz para tu vida.

Color del día: Rosado.

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

El amor es tu motor; deja de ocultarte tras una fachada fría. Tu sensibilidad es un regalo. Sin importar el qué dirán, ama para ser amado.

Color del día: Negro.

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Es momento de salir del encierro. Comparte, vive y sigue adelante sin esa persona del pasado. Es momento de salir de tu zona de confort.

Color del día: Blanco.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

No descuides tus vínculos, especialmente familiares. Tu mundo emocional también requiere atención. Préstale más atención a quien te quiere.

Color del día: Café.

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.

Por Artemisa

Temas recomendados:

Horóscopo

Horóscopo hoy

Horóscopo diario

Astrología

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.