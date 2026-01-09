Horóscopo diario gratis para hoy 09 de enero del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Tu cambio de actitud se nota en el entorno. Estás más empático y abierto, incluso ayudando a otros a resolver situaciones que los inquietan.

Arcano del día: El Diablo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Reprimir demasiado lo que sientes puede volverte irritable. Si no encuentras un equilibrio emocional, los problemas emocionales te superarán.

Arcano del día: El Juicio

Aries (21 marzo - 20 abril)

Quienes te rodean comienzan a comprender mejor tus reacciones. Una faceta más sensible y afectuosa que habías mantenido oculta empieza a mostrarse de forma natural.

Arcano del día: El Ermitaño

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Tu mente está sobrecargada y eso genera emociones encontradas. Es un buen momento para mirar hacia adentro y trabajar en los conflictos internos que no te dejan avanzar.

Arcano del día: Los Enamorados

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Tiendes a magnificar situaciones innecesariamente. Tus palabras pueden distorsionar los hechos y generar preocupación en otros; cuida la forma en que te expresas.

Arcano del día: La Muerte

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Defender lo que te importa es válido, pero reaccionar con enojo o malas respuestas solo complica las cosas. La calma será tu mejor aliada.

Arcano del día: El Colgado

Leo (24 julio - 23 agosto)

La jornada pondrá a prueba tu tolerancia. Mantén la serenidad frente a los obstáculos y recuerda que todo tiene solución si no pierdes la calma.

Arcano del día: El Mundo

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

La inseguridad está llevándote a extremos innecesarios. Desconfiar constantemente puede dañar tus vínculos; pregúntate qué te motiva a actuar así.

Arcano del día: El Carro

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Es tiempo de sacar a relucir tus capacidades y confiar en lo que puedes lograr. La paciencia dará frutos y pronto recibirás noticias alentadoras.

Arcano del día: El Colgado

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Tus emociones van de un extremo a otro y eso te desconcierta. Detente un momento, reflexiona y luego, toma decisiones con mayor conciencia.

Arcano del día: La Rueda de la Fortuna

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Vives con la mente puesta en ideales que hoy te alejan de lo concreto. Es momento de pisar tierra firme y enfocarte en lo que la vida te está pidiendo ahora.

Arcano del día: La Muerte

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Tus acciones no reflejan tus verdaderos pensamientos. Has alterado metas importantes por satisfacer deseos pasajeros; es tiempo de replantearte prioridades.

Arcano del día: El Juicio

