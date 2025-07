Horóscopo diario gratis para hoy 09 de julio del 2025

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Apóyate en tus amigos y con calma, busca soluciones con calma. No tienes que defender a nadie. Ten prioridades.

Palabra del día: Expresar.

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Busca la manera de sanar tu mente y tu cuerpo. Quizá estás yendo por un camino equivocado y el destino te lo está mostrando.

Palabra del día: Ejecutar.

Aries (21 marzo - 20 abril)

La reciente separación te hizo descubrir tu valor interior. Usa tu fuerza, los momentos difíciles pasan. Sé empático y resiliente.

Palabra del día: Certez.

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Sé inteligente y enfócate en tus objetivos. No dudes en avanzar y destacar. Conviértete en un líder innato.

Palabra del día: Confiar.

Géminis (22 mayo - 21 junio)

No te culpes, aléjate de quienes intentan frenarte. Mereces crecer, así eso represente distanciamiento de ciertas personas.

Palabra del día: Seguridad.

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Finaliza los proyectos pendientes; el éxito está cerca si decides con firmeza. ¿Por qué dudas de tus capacidades?

Palabra del día: Seguridad.

Leo (24 julio - 23 agosto)

Sigue lo que te dice el corazón, no te dejes influenciar. Las respuestas están dentro de ti. Escucha, analiza y toma decisiones.

Palabra del día: Liberar.

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Mantén la calma, pronto hallarás lo que buscas. Aprovecha lo que tienes y busca nuevas oportunidades. Respira.

Palabra del día: Paciencia.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Controla tus pensamientos y aleja lo negativo para evitar tropiezos. Aprovecha las oportunidades y sal de tu zona de confort.

Palabra del día: Frenar.

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

La honestidad y lealtad te traerán éxito y prosperidad. Este es el momento donde más debes aprovechar tu luz. Sigue por ese camino.

Palabra del día: Creer.

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

No te dejes llevar por las emociones; pon límites para descubrir la verdad. Ten fuerza de voluntad ante las situaciones difíciles.

Palabra del día: Analiza.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Cuida tus palabras para no lastimar a los tuyos, que no sientas lo mismo que los demás, no te da derecho a herir.

Palabra del día: Enfrentar.

