Horóscopo diario gratis para hoy 09 de junio del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Las cosas no son para siempre, entiende eso por favor. Si ya no quieres estar con alguien en pareja, háblalo, no dejes que te gane el qué dirán.

Color del día: Rojo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Revisa muy bien a quién le estás echando la culpa de tener “un corazón de piedra”, no justifiques tus decisiones con lo que no es.

Color del día: Fucsia

Aries (21 marzo - 20 abril)

A veces es bueno tomar distancias emocionales con los que amas para descubrir si quieres o no fortalecer lazos.

Color del día: Morado

Tauro (21 abril - 21 mayo)

No estás cómodo en tu trabajo, en vez de sentirte motivado, experimentas tristeza y pocas ganas. ¿Hasta cuándo vas a aguantar?

Color del día: Verde

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Si no te decides a soltar a esa persona que solo te ha hecho daño, es muy posible que no logres concretar nada amoroso para el futuro.

Color del día: Azul

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Es un hecho que no puedes con todo y estás atravesando una etapa donde hay un caos aparente. Tienes que salir de ahí desde la confianza.

Color del día: Amarillo

Leo (24 julio - 23 agosto)

No te gusta la gente que un día dice una cosa y al otro día otra, sin embargo, tu actúas igual y eso ha hecho que la gente se aleje de ti.

Color del día: Naranja

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Ya estuvo bueno de tener el corazón solitario, superaste muchas luchas y duelos y ya está listo para amar de nuevo.

Color del día: Gris

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

A veces no te crees el cuento de que mereces estar en donde estas. Deja de autosabotearte, tú también lo tienes todo para ser feliz y bendecido.

Color del día: Rosado

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Si decidiste que lo mejor es cortar vínculos con quienes decían ser tus amigos, sigue adelante. Nadie puede obligarte a estar rodeado de falsedad.

Color del día: Negro

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Hay que solucionar esos malentendidos que tienes con la gente que quieres, deja que los demás se defiendan, no creas cuentos.

Color del día: Blanco

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Hay que revisar qué es lo que realmente esperas de una pareja. Quizá en este momento, las expectativas te hagan tomar la decisión de estar en soledad.

Color del día: Café

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