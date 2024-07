Horóscopo diario gratis para hoy 1 de julio del 2024

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries (21 de marzo – 20 abril)

Estas tomando decisiones de una forma impulsiva: no confíes demasiado en las personas que acabas de conocer, si no pones límites, luego no podrás hacer mucho por tu bienestar.

Número del día: 12

Tauro (21 abril – 20 mayo)

Hoy te sentirás muy sensible ante todo lo que se te presente, procura que este este sentimiento no se convierta en algo permanente. Número del día: 1

Géminis (21 de mayo – 21 junio)

Tendrás la capacidad de ordenar tus ideas de una forma objetiva, sin tanta visceralidad, eso te permitirá encontrar otros caminos para solucionar tus sentimientos. Número del día: 4

Cáncer (22 junio – 22 julio)

Emotivamente hoy te encontrarás en expansión, pero tal vez demasiado generoso, ponte límites para que los demás no abusen de tu benevolencia. Número del día: 9

Leo (23 julio – 22 agosto)

Por fin volviste a confiar en ti, esta decisión es enorme y muy positiva para tu vida. Ahora podrás pisar tu existencia con más certezas sin darle tanto poder a tus miedos. Número del día: 15

Virgo (23 agosto- 22 septiembre)

Pon atención a las palabras que salgan de tu boca, sin quererlo, podrías encontrarte discutiendo con alguien a quien quieres mucho por mezclar tu vida privada con tu vida laboral. Número del día: 3

Libra (23 septiembre- 22 octubre)

Las preocupaciones financieras están influyendo en tus relaciones de pareja últimamente. En ocasiones es bueno que cuando toques este tema lo hagas de manera tranquila, sin presionar y con conciencia. Número del día: 7

Escorpio (23 octubre- 22 noviembre)

Tus emociones serán algo tensas, por lo que te convendría salir de la rutina. Hay días que sientes que no puedes contigo, pero es porque no eres capaz de liberar tu mente.

Número del día: 8

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre)

No es el momento de bajar la guardia, si tomaste una decisión es bueno que la mantengas. Recuerda que no puedes ir por la vida con sentimientos momentáneos, estos no te mostrarán la salida.

Número del día: 6

Capricornio (21 de diciembre – 19 enero)

Hoy no será el mejor día para especular, es más, tendrás que ser muy prudente con los temas familiares. Sabes que algo no funciona, pero primero escucha, eso es de verdaderos sabios.

Número del día: 20

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Será el momento de revisar tus relaciones de pareja y de tomar algunas decisiones, si las cosas ya llegaron a su fin, no es bueno presionar ni intentar algo que ya se rompió. Número del día: 0

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Tu actitud con tu pareja está siendo indiferente, algo que podría llevarte a situaciones desagradables. Si algo te está haciendo ruido es mejor, hablarlo. Número del día: 9

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.