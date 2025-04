Horóscopo diario gratis para hoy 11 de abril del 2025

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries

21 de marzo a 20 de abril

No hay que alterarse por lo que solo existe en tu cabeza. Trata de darle un mejor manejo a tu imaginación. Arcano del día: La muerte

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

La vida es para estar feliz, no para lamentarte por todo lo que pasa. Hay que ser más positivos. Arcano del día: La torre

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

Hoy debes ser soporte, no carga. Hay cosas que se salen de las manos de los demás y no puedes juzgar los designios del destino.

Arcano del día: La luna

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

Lo que te hace falta es inspiración, esa es la razón principal por la que no avanzas. Arcano del día: La rueda de la suerte

Leo

24 de julio a 23 de agosto

Deja de pensar que te mereces todo y que tiene que ser en el tiempo que quieres. Una dosis de humildad no vendría mal. Arcano del día: El colgado

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

Hay un vacío que no has podido llenar y eso te está atormentando, así que hay que parar, revisar y sanar para sentirte vivo. Arcano del día: El diablo

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

¿Cuántas veces le has dicho a la persona que quieres que tus sentimientos no han cambiado? Es importante que lo hagas hoy, antes de que sea tarde.

Arcano del día: El sol

Escorpión

24 de octubre a 22 de noviembre

Tu salud está en la cuerda floja porque no te has puesto límites. Estás sobrepensando demasiado y es no es sano. Arcano del día: El sumo sacerdote

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

¿Por qué estás tan nervioso? Cuidado que esto puede hacer que cometas errores irreparables con tu pareja. Arcano del día: La estrella

Capricornio

22 de diciembre a 20 de enero

Si quieres vivir una experiencia diferente, debes dejar de mentirte. Quieres que te quieran, deja de pensar que todo se soluciona estando solo. Arcano del día: La muerte

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

Hablaste con orgullo y ahora debes asumir que heriste y que perdiste esa relación por la que tanto luchaste. Arcano del día: El sol

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

La ausencia de tu pareja hará que analices si lo que conviene es seguir juntos o tomar distancia por el bien emocional de ambos. Arcano del día: El colgado

