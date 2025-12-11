Horóscopo diario gratis para hoy 11 de diciembre del 2025

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

El enamorado no pierde; pierde quien teme sentir. Deja fluir y confía en el tiempo. Saca esos pensamientos negativos y vive el ahora.

Animal del día: Sapo.

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Has madurado y descartado el drama; rodéate de buenas energías y cultiva plenitud emocional. Es hora de pensar más en ti que en los demás.

Animal del día: Elefante.

Aries (21 marzo - 20 abril)

Lo bueno que has dado vuelve a ti; llega una noticia que cambiará tus días. No te dejes llevar por los sentimientos, analiza y razona más.

Animal del día: Foca.

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Das mucho porque eres mucho; se acercan golpes emocionales que deberás afrontar con madurez. Piensa bien antes de actuar.

Animal del día: Búho.

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Vienen prosperidad y paz; la felicidad depende de tu decisión y las crisis te fortalecen. Aprovecha y valora los buenos momentos.

Animal del día: Caballo.

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Mereces amor sano y recíproco; filtra mejor tus relaciones y deja que otros descubran tu valor. No tengas miedo a amar.

Animal del día: Perro.

Leo (24 julio - 23 agosto)

Tus emociones intensas son normales tras una ruptura; todo pasará. No dejes que el pasado sea el protagonista del presente. Es momento de soltar.

Animal del día: Culebra.

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Tu energía positiva atrae bienestar, pero debes dejar de dejarte contaminar por otros y cerrar ciclos dañinos. Dile adiós a lo que no sirve.

Animal del día: Gato.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Eres luz y coraje; no te conformes, lucha por tu felicidad. Los límites están en tu cabeza; trabaja fuerte y honradamente para lograr el éxito.

Animal del día: Tigre.

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Por tu paz, acepta a las personas tal como son; si no te aportan, aléjate sin dramas. Concentra más tu atención en ti y no en los demás.

Animal del día: Águila.

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Todo mejora cuando pones límites y te alejas de lo que no te favorece. Si quieres un mejor futuro, debes tomar decisiones radicales ahora.

Animal del día: León.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Si te aman, se acercarán; camina sin expectativas, quien pierde al soltarte no eres tú. Centra más tu atención en ti que en los demás.

Animal del día: Búho.

