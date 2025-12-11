Horóscopo diario gratis para hoy 11 de diciembre del 2025

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
El enamorado no pierde; pierde quien teme sentir. Deja fluir y confía en el tiempo. Saca esos pensamientos negativos y vive el ahora.
Animal del día: Sapo.
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Has madurado y descartado el drama; rodéate de buenas energías y cultiva plenitud emocional. Es hora de pensar más en ti que en los demás.
Animal del día: Elefante.
Aries (21 marzo - 20 abril)
Lo bueno que has dado vuelve a ti; llega una noticia que cambiará tus días. No te dejes llevar por los sentimientos, analiza y razona más.
Animal del día: Foca.
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Das mucho porque eres mucho; se acercan golpes emocionales que deberás afrontar con madurez. Piensa bien antes de actuar.
Animal del día: Búho.
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Vienen prosperidad y paz; la felicidad depende de tu decisión y las crisis te fortalecen. Aprovecha y valora los buenos momentos.
Animal del día: Caballo.
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Mereces amor sano y recíproco; filtra mejor tus relaciones y deja que otros descubran tu valor. No tengas miedo a amar.
Animal del día: Perro.
Leo (24 julio - 23 agosto)
Tus emociones intensas son normales tras una ruptura; todo pasará. No dejes que el pasado sea el protagonista del presente. Es momento de soltar.
Animal del día: Culebra.
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Tu energía positiva atrae bienestar, pero debes dejar de dejarte contaminar por otros y cerrar ciclos dañinos. Dile adiós a lo que no sirve.
Animal del día: Gato.
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Eres luz y coraje; no te conformes, lucha por tu felicidad. Los límites están en tu cabeza; trabaja fuerte y honradamente para lograr el éxito.
Animal del día: Tigre.
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Por tu paz, acepta a las personas tal como son; si no te aportan, aléjate sin dramas. Concentra más tu atención en ti y no en los demás.
Animal del día: Águila.
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Todo mejora cuando pones límites y te alejas de lo que no te favorece. Si quieres un mejor futuro, debes tomar decisiones radicales ahora.
Animal del día: León.
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Si te aman, se acercarán; camina sin expectativas, quien pierde al soltarte no eres tú. Centra más tu atención en ti que en los demás.
Animal del día: Búho.
