Horóscopo diario gratis para hoy 11 de febrero del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Acuario (21 enero - 19 febrero)

No todas las sonrisas son sinceras. Mantente alerta, pero no dejes que la desconfianza endurezca tu corazón: tu intuición sabe guiarte.

Palabra del día: Fortalecer

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Convierte la tensión interna en amor consciente. Encuentra refugio en relaciones genuinas y elige la comprensión sobre el conflicto.

Palabra del día: Paciencia

Aries (21 marzo - 20 abril)

Lo que esperas de los demás regresa como aprendizaje. Hoy se te recuerda que tu fuerza real surge al confiar en tu propio ritmo y avanzar sin depender de otros.

Palabra del día: Rumbo

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Las emociones heredadas de la familia alteran tu tranquilidad. Guardar silencio ya no ayuda: lo que se calla demasiado pesa en el corazón.

Palabra del día: Cautela

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

El apego nubla la percepción del corazón. Observa tus impulsos antes de actuar; la prisa mental puede llevar a decisiones dolorosas.

Palabra del día: Serenidad

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Tus sentimientos amenazan con superar la razón. Aprende a poner límites suaves pero claros; no todo lo vivido necesita sentirse para ser real.

Palabra del día: Delicadeza

Leo (24 julio - 23 agosto)

Tu verdadero brillo aparece al compartirlo. Agradece a quienes te acompañaron en la oscuridad y deja que la gratitud abra tu corazón.

Palabra del día: Fe

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

El día te invita a liderar, pero no todo se controla con fuerza. Algunas soluciones llegan cuando la lógica se une con la sensibilidad.

Palabra del día: Vincúlate

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Tu equilibrio interior está alterado. La necesidad de tener la razón puede romper relaciones importantes. Hoy el aprendizaje está en soltar.

Palabra del día: Enseñanza

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Sientes un impulso rebelde. Canalízalo con conciencia y recuerda que no debes cargar más de lo que te corresponde.

Palabra del día: Practicidad

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

El día presenta desafíos silenciosos en el trabajo. Observa primero, deja que la verdad emerja y luego actúa. Las oportunidades traerán crecimiento.

Palabra del día: Independencia

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Tus acciones empiezan a alinearse. Al distinguir lo importante de lo superfluo, el equilibrio vuelve tanto al amor como a tus objetivos.

Palabra del día: Filtrar

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.