Horóscopo diario gratis para hoy 13 de diciembre del 2025

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Esto no es un final, es un inicio; si sembraste bien, pronto verás recompensas.
Ángel del día: Jofiel.
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Todo cambia, tú también; aprende, suelta y sigue con calma, no desde el pasado.
Ángel del día: Gabriel.
Aries (21 marzo - 20 abril)
No creas palabras sino acciones; baja las expectativas y vuelve a la realidad.
Ángel del día: Gabriel.
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Deja que la gente muestre quién es realmente para saber cómo relacionarte.
Ángel del día: Rafael.
Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Tomar distancia trae paz; alejarte del drama te libera de inseguridades.
Ángel del día: Uriel.
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Aunque dudes, tu intuición ya sabe la respuesta; confía en lo que sientes.
Ángel del día: Jofiel.
Leo (24 julio - 23 agosto)
Acepta tu verdadera luz; no eres tan duro contigo como crees. Permite que otros vean tu esencia.
Ángel del día: Adzaquiel.
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Habla con honestidad con tu pareja; callar puede desgastar lo que han construido.
Ángel del día: Gabriel.
Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Vales mucho; déjate acompañar para transformar el caos en calma y sonrisas.
Ángel del día: Uriel.
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Reencontrarte con ciertas personas confirma tu avance; dudar también es parte del proceso.
Ángel del día: Rafael.
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Guarda silencio para escucharte; mereces cosas buenas pese a las pruebas vividas.
Ángel del día: Gabriel.
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
No generes inseguridad en quien amas; las conversaciones incómodas también sanan.
Ángel del día: Uriel.
En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.