Horóscopo diario gratis para hoy 13 de diciembre del 2025

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Esto no es un final, es un inicio; si sembraste bien, pronto verás recompensas.

Ángel del día: Jofiel.

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Todo cambia, tú también; aprende, suelta y sigue con calma, no desde el pasado.

Ángel del día: Gabriel.

Aries (21 marzo - 20 abril)

No creas palabras sino acciones; baja las expectativas y vuelve a la realidad.

Ángel del día: Gabriel.

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Deja que la gente muestre quién es realmente para saber cómo relacionarte.

Ángel del día: Rafael.

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Tomar distancia trae paz; alejarte del drama te libera de inseguridades.

Ángel del día: Uriel.

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Aunque dudes, tu intuición ya sabe la respuesta; confía en lo que sientes.

Ángel del día: Jofiel.

Leo (24 julio - 23 agosto)

Acepta tu verdadera luz; no eres tan duro contigo como crees. Permite que otros vean tu esencia.

Ángel del día: Adzaquiel.

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Habla con honestidad con tu pareja; callar puede desgastar lo que han construido.

Ángel del día: Gabriel.

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Vales mucho; déjate acompañar para transformar el caos en calma y sonrisas.

Ángel del día: Uriel.

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Reencontrarte con ciertas personas confirma tu avance; dudar también es parte del proceso.

Ángel del día: Rafael.

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Guarda silencio para escucharte; mereces cosas buenas pese a las pruebas vividas.

Ángel del día: Gabriel.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

No generes inseguridad en quien amas; las conversaciones incómodas también sanan.

Ángel del día: Uriel.

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.