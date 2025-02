Horóscopo diario gratis para hoy 13 de febrero del 2025

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries (21 de marzo – 20 abril)

Te está matando la melancolía, ya es tiempo de hablar con tu pareja de tus inseguridades.

Animal del día: Foca

Tauro (21 abril – 20 mayo)

La vida no se trata de llevarle la contraria a todo el mundo, si no aprendes a escuchar tus problemas no desaparecerá. Animal del día: Búho

Géminis (21 de mayo – 21 junio)

Ni para un lado ni para el otro. Estás perdido, tu falta de decisión te tiene con la cabeza al revés. Animal del día: Caballo

Cáncer (22 junio – 22 julio)

Sentir celos no está del todo mal, sin embargo deja de escudarte en eso para tratar mal a los demás. Animal del día: Perro

Leo (23 julio – 22 agosto)

Cuando eres capaz de expresar lo que sientes todo se arregla. Hoy no es diferente, así que habla.

Animal del día: Culebra

Virgo (23 agosto- 22 septiembre)

A veces te tomas demasiado personal todo y por eso la gente se aleja. Animal del día: Gato

Libra (23 septiembre- 22 octubre)

La emoción te está invadiendo, eso solo es el resultado de tu trabajo y del reconocimiento que pronto vas a obtener. Animal del día: Tigre

Escorpio (23 octubre- 22 noviembre)

Que la gente no confunda tu amabilidad con amor. A veces es bueno aclarar emociones. Animal del día: Águila

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre)

Tu familia merece respeto y tú debes dárselo así no estés de acuerdo con algunas cosas. Animal del día: León

Capricornio (21 de diciembre – 19 enero)

Estás aburrido, todos los días más, deja de aplazar tus proyectos y ponlos a andar. Animal del día: Búho

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Cuando te extrañen no te asustes, tu corazón es de oro y el único que no se da cuenta eres tú. Valórate.

Animal del día: Sapo

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Mientras no hagas el viaje que tienes, no podrás aclarar tus sentimientos ni entender la verdad de tu corazón.

. Animal del día: Elefante

