Horóscopo diario gratis para hoy 15 de febrero del 2025

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Ya basta de silencios incómodos. Hay que ponerle la cara a eso que te trasnocha . Ángel del día: Uriel

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

Ya saliste de la preocupación familiar que te agobiaba. Ahora, solo céntrate en ti, te lo mereces.

Ángel del día: Rafael

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

Primero hay que gatear y luego caminar. Está vez todo requiere de un proceso diferente. Paciencia.

Ángel del día: Gabriel

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

Ya no estás para juegos. Maduraste y creaste una vida con honestidad. Es hora de cerrar puertas al pasado. Ángel del día: Jofiel

Leo

24 de julio a 23 de agosto

O paras o sigues, pero esa quejadera constante no está bien. ¿Quieres brillar? Deja de decirlo y actúa.

Ángel del día: Uriel

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

No es normal que la tranquilidad te agobie, vive este instante de paz sin reclamarle tanto al universo.

Ángel del día: Adzaquiel

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

Recuerda que lo que dices lo atraes, así que cuidado con lo que manifiestas para los demás. Ángel del día: Gabriel

Escorpio

24 de octubre a 22 de noviembre

No es justo sufrir por lo que creen los demás. Sin embargo, no perdiste el tiempo, ya sabes a quien ponerle energía. Ángel del día: Uriel

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

Tienes que aprender a ser más flexible contigo mismo. Te sigues castigando mucho por el pasado. Ángel del día: Rafael

Capricornio

22 de diciembre a 20 de enero

Los días malos pasan, pero debes poner también de tu parte. Los duelos hacen parte de la vida y te enseñan. Ángel del día: Gabriel

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

Hoy no puede haber espacio para las discusiones, tu ego va a hablar y eso podría perjudicarte con los demás.

Ángel del día: Jofiel

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

Cuánto aburrimiento habita en ti. Hay que hacer algo ya, todo está desequilibrándose. Animal del día: Adzaquiel

