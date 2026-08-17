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Horóscopo diario gratis para hoy 17 de agosto del 2026

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 17 de agosto del 2026.

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Artemisa
17 de agosto de 2026 - 02:38 p. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Un compromiso no se traduce en perder la libertad, cuidado con confundirte. Nadie tiene derecho a controlarte.

Número del día: 0

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Ya confirmaste que no estás hecho para esa persona “especial”, es tiempo de cerrar capítulos que te hacen dudar.

Número del día: 9

Aries (21 marzo - 20 abril)

Empieza a pensar si estás poniendo más de lo que recibes en tu relación y si esa lealtad es de los dos lados.

Número del día: 12

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Si quieres tranquilidad trabaja por ella, deja de poner obstáculos en tu camino por inseguridad.

Número del día: 1

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Hoy vas a tener que defender una decisión que tomaste para no perder a alguien importante.

Número del día: 4

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Es bueno hablar de cuál es el compromiso real que quiere tener tu pareja contigo, siento decirte que no se vive solo de amor.

Número del día: 9

Leo (24 julio - 23 agosto)

Si alguien te cuestiona todo el tiempo no es por maldad, sino para que revises lo que tú estás haciendo mal.

Número del día: 15

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Hay promesas que te hiciste y ya no quieres cumplir, esa es la realidad y no puedes crucificarte por eso.

Número del día: 3

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Eres seguridad en tu pareja, no dejes que un mal día le haga pensar que no es suficiente para ti.

Número del día: 7

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Hace un tiempo dejaste una vida de lado y fuiste feliz, no vuelva a rebuscar en el pasado lo que crees que va a llenar un vacío emocional.

Número del día: 8

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Aceptaste muchas cosas y ahora quieres deshacer todo por la decepción que cargas. No va a estar fácil renovarte.

Número del día: 6

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Si ya tienes claras tus prioridades por qué sufres por las de los demás. Piensa en ti, es hora de ser un poco egoísta.

Número del día: 20

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Por Artemisa

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