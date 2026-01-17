Horóscopo diario gratis para hoy 17 de enero del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Solamente tú sabes lo que tu corazón siente. Quizá te sientas agobiado y triste, pero la decisión que estás próximo a tomar es la correcta.

Ángel del día: Jofiel

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Puede haber muchos cambios físicos, no está mal que lo hagas, pero ya es tiempo de mirar hacia adentro para ser mejor cada día.

Ángel del día: Gabriel

Aries (21 marzo - 20 abril)

“Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”, es verdad, estás perdiendo a alguien por tener el convencimiento de que no lo agotas con tus malas acciones.

Ángel del día: Gabriel

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Hay que soltar los dolores del pasado. Si cuentas una y otra vez la misma historia, nada cambiará, seguro. Es momento de cambiar la página.

Ángel del día: Rafael

Géminis (22 mayo - 21 junio)

La soberbia no lleva a nada bueno. Recuerda que continúas aprendiendo y que no “te las sabes todas”.

Ángel del día: Uriel

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Hace un tiempo decidiste quedarte en soledad y eso ahora te está pesando. Es hora de abrir las puertas emocionales.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 julio - 23 agosto)

Si te quedas esperando que la otra persona actúe, no conseguirás nada. ¿Cuándo vas a hablar para poner las cosas en orden? Se acaba el tiempo.

Ángel del día: Adzaquiel

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Burlarte de tus desgracias no está mal, pero en vez de quedarte con la risa, debes actuar para que no se altere más tu energía.

Ángel del día: Gabriel

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Basta de quejarte, ya no más, pareces una canción con el mismo tema. Si no te sientes cómodo laboralmente es hora de volar.

Ángel del día: Uriel

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Las ideas serán aplaudidas, la ejecución valorada y por fin entrarás en un estado de tranquilidad laboral. No hay que bajar la guardia.

Ángel del día: Rafael

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

No dejes que nadie te quite la nobleza que te caracteriza. Esta vez solo debes ser más selectivo con quienes te rodean.

Ángel del día: Gabriel

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Hay que volver a sorprenderte con la vida. Te estás apagando innecesariamente por una rutina que puedes cambiar. Es hora de modificar hábitos negativos.

Ángel del día: Uriel

