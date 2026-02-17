Logo El Espectador
Entretenimiento
Horóscopo diario gratis para hoy 17 de febrero del 2026

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 17 de febrero del 2026.

Artemisa
17 de febrero de 2026 - 11:30 a. m.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Estás volviendo a encerrarte en sensaciones de soledad que no te favorecen. Es momento de hacer ajustes conscientes en tus hábitos para mejorar tu bienestar.

Color del día: Rojo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Los conflictos familiares se disipan y hoy podrás disfrutar de armonía. Te sentirás tranquilo y conforme para seguir avanzando con confianza.

Color del día: Fucsia

Aries (21 marzo - 20 abril)

Estás en pleno arranque de etapa, y los comienzos no se pueden acelerar. Lo que es para ti llegará paso a paso. Baja la intensidad y permite que el proceso se acomode solo.

Color del día: Morado

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Después de días inquietos, hoy respiras con mayor calma. La compañía de las personas que amas será tu mejor medicina y te devolverá la sonrisa.

Color del día: Verde

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Te sientes alineado con lo que sucede a tu alrededor. Esta sensación de equilibrio es ideal para empezar a diseñar lo que quieres lograr este año.

Color del día: Azul

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Tus emociones pueden estar más intensas de lo habitual. Evita imponer tu voluntad o querer dirigirlo todo. Es tiempo de cerrar esa etapa que ha creado distancia con otros.

Color del día: Amarillo

Leo (24 julio - 23 agosto)

Ya entendiste que no funcionó antes. Ahora se abre el momento perfecto para apostar por aquello que tu interior ha deseado durante tanto tiempo.

Color del día: Naranja

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Vas con el corazón a toda velocidad y eso podría hacerte tropezar. Reduce el ritmo, piensa antes de actuar y verás que al final todo se acomoda a tu favor.

Color del día: Gris

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

La racha complicada quedó atrás. Se activa un cambio energético en el trabajo que traerá movimientos interesantes. Prepárate para lo nuevo que llega.

Color del día: Rosado

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Hazte la promesa de vivir con más serenidad este año. No necesitas cargar con tantas responsabilidades. Decir “no” también es un acto de amor propio.

Color del día: Negro

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

No pongas en duda la tranquilidad ni la alegría. Puedes permitirte vivirlas sin miedo. Mereces lo bueno que está ocurriendo, no lo rechaces con pensamientos pesimistas.

Color del día: Blanco

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

El año pasado dejó decepciones por expectativas familiares que no se cumplieron. Este 2022 te acompañarán personas leales, sinceras y afectuosas.

Color del día: Café

Por Artemisa

