Horóscopo diario gratis para hoy 17 de marzo del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Ser irreverente en este momento no es lo más aconsejable. Tienes que bajarle un poco a la falta de empatía con tu pareja. Tú también puedes cometer errores importantes.

Color del día: Rojo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

La intensidad emocional no es buena en esta temporada. Es mejor ir con calma, no asumir por conveniencia y aprender a escuchar.

Color del día: Fucsia

Aries (21 marzo - 20 abril)

Pasan los días y no te sientes cómodo con lo que está pasando. Habla así tenga consecuencias negativas para los demás. Tú eres la prioridad.

Color del día: Morado

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Lo que anhelas no va a regresar, lo sabes y tu corazón te lo ha demostrado de todas las formas posibles. Hay que avanzar, estás muy lastimado.

Color del día: Verde

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Cada vez que vuelve tu pasado pierdes toda la serenidad por la que estás trabajando. Mantén esa puerta cerrada, no hay nada nuevo, solo conflicto.

Color del día: Azul

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Si la esperanza ya no existe en ti hay que buscarla de nuevo. No pierdas tiempo desgastando tu mente.

Color del día: Amarillo

Leo (24 julio - 23 agosto)

Decir que “estás bien” sin estarlo puede empezar a generar un abismo entre tus emociones. Para, piensa, respira y busca ayuda, ya es hora.

Color del día: Naranja

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Si algo no te gusta puedes decirlo, pero guardarlo, y con rencor en tu corazón, no es lo más sano en este momento. El silencio nunca debe ser una opción.

Color del día: Gris

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Ten cuidado con la carga energía que le pones a tus comentarios. Recuerda que las palabras tienen magia.

Color del día: Rosado

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Un poco de tranquilidad vendría bien esta semana. Los días pasados te llenaron de ansiedad y tristeza. Todo está bien.

Color del día: Negro

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Abrázate y fluye con los cambios que te presenta el destino. No reproches tanto, en vez de eso agradece por salir del hoyo emocional en el que estabas.

Color del día: Blanco

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Hay que darse cuenta de las fallas que también habitan en tu interior, antes de juzgar al otro. Todo puede ser un espejo de lo que no te gusta.

Color del día: Café

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