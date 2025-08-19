No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Horóscopo diario gratis para hoy 19 de agosto del 2025

Artemisa
19 de agosto de 2025 - 11:30 a. m.
Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Hoy brilla tu intuición; no toleras la manipulación y por fin abres los ojos.

Color del día: Rojo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Sientes una fuerza interior que te está impulsando a aceptar lo inesperado para sorprenderte.

Color del día: Fucsia

Aries (21 marzo - 20 abril)

Es momento de actuar con cautela o podrías enfrentar consecuencias serias.

Color del día: Morado

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Tienes emociones confusas y nostalgia; mantén la calma, el desespero no es la solución.

Color del día: Verde

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Comparte tus ideas; hoy es tu oportunidad de destacarte sin opacar a nadie.

Color del día: Azul

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Necesitas libertad; tu equilibrio emocional está mejorando, pero sigues atado al pasado.

Color del día: Amarillo

Leo (24 julio - 23 agosto)

Tu trabajo y relación están cambiando; adapta tu rumbo para ser feliz, no para hacer felices a los demás.

Color del día: Naranja

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Se abren oportunidades laborales; no lo pienses, actúa, ya el drama debe menguar.

Color del día: Gris

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Te comunicarás muy bien y entenderás cosas importantes que antes veías como ataque de los tuyos.

Color del día: Rosado

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Disfruta tu calma; estás avanzando emocionalmente, no sientas más temor por tu trabajo, todo está bien.

Color del día: Negro

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Al hablar con tu familia soltaste cargas; el universo lo nota y te premiará por tu humildad.

Color del día: Blanco

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Estás viviendo una etapa de renovación emocional; lo que dolía, se va disipando.

Color del día: Café

Por Artemisa

