Horóscopo diario gratis para hoy 19 de febrero del 2025

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aries

21 de marzo a 20 de abril

La felicidad te abraza y estás asustado sin fundamento. Coge la vida con más calma, todos merecemos estar en sana paz. Palabra del día: Poder

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

No es conveniente que arranques el año buscando pareja, sabes mejor que nadie que tu corazón no ha sanado. Dale tiempo al tiempo. Palabra del día: Estabilidad

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

No es justo que estés al límite empezando el año. Por favor no dejes que las crisis crezcan de forma agigantada, páralas a tiempo para que no sufras. Palabra del día: Confianza

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

¿Vas a seguir queriendo en silencio? Ya estuvo bueno de fingir, ahora hay que “tomar al toro por lo cuernos” y luchas por tu felicidad. Palabra del día: Cambio

Leo

24 de julio a 23 de agosto

Extrañar no está mal, sin embargo, no debes quedarte en esa sensación. Si hay algo que te hace ruido y crees poder solucionarlo, actúa. Palabra del día: Fuerza

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

Ya dijiste adiós a muchas cosas que te pesaban, ahora no te arrepientas, eso era lo que había que hacer. Palabra del día: Convencimiento

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

Hay que ser apoyo este día para ese ser que amas. Su inicio de año no será el mejor en el terreno emocional. Procura escuchar.

Palabra del día: Sabiduría

Escorpio

24 de octubre a 22 de noviembre

Ya quedan pocos días para que sueltes las cargas familiares que te agobiaron. Llora lo suficiente para dejar ir, eso no es malo. Palabra del día: Paciencia

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

Ya se está equilibrando todo para que tu salud este al 100 %. Los excesos deben quedar al lado para trabajar en tu fuerza interior. Palabra del día: Actúa

Capricornio

22 de diciembre a 20 de enero

No te aproveches de la nobleza de los demás porque tarde o temprano, por tu actos, terminarás en una crisis difícil de sortear.

Palabra del día: Comunicación

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

Si estás seguro da el paso, pero si todavía hay incertidumbre es mejor que te quedes quieto. Palabra del día: Calma

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

Levanta de una vez la voz y expresa lo que te tiene tan inconforme. No puedes permitirte otro año con amargura.

Palabra del día: Reflexión

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.