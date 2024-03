Horóscopo diario gratis para hoy 19 de marzo del 2024

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries (21 de marzo – 20 abril)

Calma, solo fu un colapso de emociones, no un sentimiento permanente. Vas a volver a brillar si te lo propones, ojo, sin dejarle responsabilidades a los demás.

Color del día: Morado

Tauro (21 abril – 20 mayo)

Ya estás cansado, así que es hora de creer en los cambios y de dejar de abogar por quienes no valen la pena. Procura no dar tanto, así no tendrás que vivir sentimientos de abandono.

. Color del día: Negro

Géminis (21 de mayo – 21 junio)

Nadie quiere lastimarte, eso es algo que tu cabeza creó producto de tu pasado. Ser feliz debe ser tu intención principal, pero si no dejas que los demás se acerquen, no experimentarás cambios. Color del día: Azul

Cáncer (22 junio – 22 julio)

Te está tomando mucho tiempo darte cuenta de que estás con la persona incorrecta. Cunado pones a prueba a una persona y no te gusta lo que ves, debes alejarte. Color del día: Rojo

Leo (23 julio – 22 agosto):

No tengas miedo, deja de pensar que jamás vas a encontrar un corazón que te ame demasiado. Lo bueno tarda en llegar, sin presión la fórmula deja mejores resultados.

Color del día: Verde

Virgo: (23 agosto- 22 septiembre)

Hasta la persona que más amas puede lastimarte. Si no aprendes a sanar y a atraer tu propio bienestar nadie más va a poner hacerlo por ti. Te estás castigando. Color del día: Rosado

Libra: (23 septiembre- 22 octubre)

Si quieres conectarte con tu amor propio y entender por qué siempre debes estar en primer lugar, debes tomarte una pausa y enfocarte en las sensaciones que quieres experimentar.

Color del día: Gris

Escorpión (23 octubre- 22 noviembre)

Todo pasa por algo, todo vuelve y lo que ya no está no hace falta. Recuerda eso siempre, esa claridad es la que marca la ruta para demostrarte que volver al pasado no vale la pena.

Color del día: Café

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre)

Ya no estás para actitudes que desgasten tu salud mental. De verdad que es bueno apartarse de todo lo que te quite libertad, te reste importancia y te ate. Color del día: Blanco

Capricornio (21 de diciembre – 19 enero)

Rodéate de gente que te sume, que te inspire y te motive. Deja a un lado a aquellos que tengas que empujar para lograr cosas. Recuerda que tú no tienes que darle ganas a la gente de nada. Color del día: Fucsia

Acuario (20 enero – 18 febrero)

No te aferres a nada ni a nadie, busca tranquilidad y paz para alcanzar los sueños que te has propuesto últimamente. Deja la presión mental a un lado por satisfacer a los demás.

Color del día: Beige

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Felicítate por haber superado esta última crisis que te dejó agotado emocionalmente. Sal con la cara en alto, pide disculpas y empieza a entender que no todo puede ser como tu quieres. Color del día: Naranja

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.