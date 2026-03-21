Horóscopo diario gratis para hoy 21 de marzo del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Gratitud, intenta poner en práctica esa emoción. Por lo que viene, por estar vivo, por cambiar y por lo que se fue sin preguntar.

Ángel del día: Jofiel

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

No hay que volver con esas personas que no te valoraron. Recuerda lo valioso de tu presencia en la vida de quienes te lo demuestran.

Ángel del día: Adzaquiel

Aries (21 marzo - 20 abril)

Las conversaciones incómodas hay que tenerlas. Eso también hace parte del recorrido de enamorarse y conocer al otro.

Ángel del día: Uriel

Tauro (21 abril - 21 mayo)

No te quedes en silencio, habla de lo que sientes y de lo que tu corazón está explorando. El miedo debe desaparecer porque, aunque no creas eres correspondido.

Ángel del día: Rafael

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Pensar y sonreír por ese alguien especial, es un bálsamo para tu vida. Vívelo sin pensar tanto en el futuro.

Ángel del día: Gabriel

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Los regalos universales no solo vienen en forma material. Hay personas que vendrán a tu vida, no se demorarán y te enseñarán.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 julio - 23 agosto)

Anímate a conocer a alguien nuevo, a explorar las nuevas formas de amar. Tanta soledad te está haciendo tener rutinas que ya te aburren en extremo.

Ángel del día: Uriel

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

No encajar en la vida de las personas también es un beneficio. A veces tu energía no está preparada para la inestabilidad de otros.

Ángel del día: Adzaquiel

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Eres capaz de todo, incluso más de lo que te imaginas, así que toma fuerza, levántate que los cambios están tocando a tu puerta.

Ángel del día: Gabriel

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Hay que tomar este fin de semana una buena dosis de fe. Cuando menos lo esperas todo vuelve a alinearse para vestirse de confianza.

Ángel del día: Uriel

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Ya no eres un adolescente, creciste y debes tener la capacidad de asumir que ya no puedes perder tiempo en gente que no lo vale, eso incluye a tu familia.

Ángel del día: Rafael

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Si te están ignorando, ignora también. Este fin de semana es para aprender a desprenderte de vínculos emocionales que solo te generan incomodidad.

Ángel del día: Gabriel

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