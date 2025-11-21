Horóscopo diario gratis para hoy 21 de noviembre del 2025

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
No cierres la puerta a nuevas experiencias afectivas; es momento de explorar emociones más auténticas y menos caprichosas.
Arcano del día: La muerte
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Actúas con cierta ingratitud y aun así esperas reconocimiento. No te refugies en el trabajo para escapar de lo que pasa.
Arcano del día: La luna
Aries (21 marzo - 20 abril)
Hoy podrías sentir cierta nostalgia emocional como consecuencia de decisiones recientes. ¿Era necesario todo eso para saber la verdad?
Arcano del día: Sol
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Se avecina un día de alegría: te atreviste a romper patrones y redirigir tu vida. Solo necesitas de ti, no lo olvides.
Arcano del día: La estrella
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Estás más sensible y agresivo de lo normal; procura moderarte para no dañar la armonía con tu pareja.
Arcano del día: Colgado
Cáncer (21 junio - 23 julio)
La falta de firmeza emocional te está desviando de tu rumbo. Sé constante con tus sentimientos.
Arcano del día: El diablo
Leo (24 julio - 23 agosto)
Nadie está obligado a soportar tu mal humor. Mantente sereno y no hagas dramas innecesarios.
Arcano del día: La torre
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Cuando facilitas demasiado las cosas, otros no valoran tu entrega. Todavía no sabes poner límites y eso te va a perjudicar.
Arcano del día: La ruleta de la suerte
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Ya es tiempo de moverte si los demás no reaccionan; salir del estancamiento depende de ti.
Arcano del día: Loa enamorados
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Tu esfuerzo y valentía están por darte buenos frutos. Prepárate para una etapa de claridad y avances especialmente en el ámbito profesional.
Arcano del día: El sol
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Te exiges demasiado y la frustración te consume cuando algo falla. El estrés puede afectarte físicamente.
Arcano del día: El sumo sacerdote
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Aunque sueles evitar los excesos, ahora estás cruzando límites. Jugar con fuego puede lastimarte.
Arcano del día: La templanza
