Horóscopo diario gratis para hoy 21 de noviembre del 2025

Acuario (21 enero - 19 febrero)

No cierres la puerta a nuevas experiencias afectivas; es momento de explorar emociones más auténticas y menos caprichosas.

Arcano del día: La muerte

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Actúas con cierta ingratitud y aun así esperas reconocimiento. No te refugies en el trabajo para escapar de lo que pasa.

Arcano del día: La luna

Aries (21 marzo - 20 abril)

Hoy podrías sentir cierta nostalgia emocional como consecuencia de decisiones recientes. ¿Era necesario todo eso para saber la verdad?

Arcano del día: Sol

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Se avecina un día de alegría: te atreviste a romper patrones y redirigir tu vida. Solo necesitas de ti, no lo olvides.

Arcano del día: La estrella

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Estás más sensible y agresivo de lo normal; procura moderarte para no dañar la armonía con tu pareja.

Arcano del día: Colgado

Cáncer (21 junio - 23 julio)

La falta de firmeza emocional te está desviando de tu rumbo. Sé constante con tus sentimientos.

Arcano del día: El diablo

Leo (24 julio - 23 agosto)

Nadie está obligado a soportar tu mal humor. Mantente sereno y no hagas dramas innecesarios.

Arcano del día: La torre

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Cuando facilitas demasiado las cosas, otros no valoran tu entrega. Todavía no sabes poner límites y eso te va a perjudicar.

Arcano del día: La ruleta de la suerte

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Ya es tiempo de moverte si los demás no reaccionan; salir del estancamiento depende de ti.

Arcano del día: Loa enamorados

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Tu esfuerzo y valentía están por darte buenos frutos. Prepárate para una etapa de claridad y avances especialmente en el ámbito profesional.

Arcano del día: El sol

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Te exiges demasiado y la frustración te consume cuando algo falla. El estrés puede afectarte físicamente.

Arcano del día: El sumo sacerdote

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Aunque sueles evitar los excesos, ahora estás cruzando límites. Jugar con fuego puede lastimarte.

Arcano del día: La templanza

