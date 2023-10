Horóscopo diario gratis para hoy 21 de octubre del 2023

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

Lo que está pasando no es tu culpa, sin embargo, el distanciamiento del problema te ayudará a resolver lo que está sucediendo. Ángel del día: Jofiel

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

Hoy es un buen día para pedirle disculpas a alguien cercano. No tienes la verdad absoluta, deja de ser testarudo y entiende las razones de los demás. Animal del día: Adzaquiel

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Si reflexionas un poco, te darás cuenta de que algunos de tus deseos puede que ni siquiera te pertenezcan, a veces te deslumbras por lo que tienen otros y olvidas quién eres. Ángel del día: Uriel

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

Estás siendo muy egoísta. Esta actitud puede hacer que recibas una desagradable sorpresa; así que tranquilízate y deshazte de tu ego.

Ángel del día: Rafael

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

Últimamente has estrechado lazos con alguien que no pensabas. No confíes del todo, a veces es mejor saber qué terreno se pisa para no caerte.

Ángel del día: Gabriel

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

No está mal que en ocasiones sientas mucha nostalgia por el pasado, sin embargo, no es bueno que te quedes en ese ciclo. Supera y avanza. Ángel del día: Jofiel

Leo

24 de julio a 23 de agosto

Necesitarás poner de acuerdo tu parte lógica y la emocional, así podrás sentirte feliz con lo que te rodea. Ángel del día: Uriel

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

Hoy es un día donde todo estará atascado. Dirás una cosa y al rato cambiarás de parecer. Cuidado, eso no se lo aguanta nadie. Ángel del día: Adzaquiel

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

A veces quieres todo YA y no se puede. Las cosas se están alineando para disipar tus temores y darle paso a las bendiciones universales. Ángel del día: Gabriel

Escorpio

24 de octubre a 22 de noviembre

Algunas veces tu negatividad te gana. Hoy lo verás todo negro, debes evitar los malos pensamientos para atraer la armonía.

Ángel del día: Uriel

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

Tienes tantas cosas en la cabeza que ya están empezando a convertirse en un dolor insostenible. Por favor prioriza, pareces una veleta con tus decisiones. Actúa.

Ángel del día: Rafael

Capricornio

22 de diciembre a 20 de enero

Te has propuesto disfrazar tus sentimientos hoy, interiormente estás bastante mal, debes prestarle atención a tu salud mental.

Ángel del día: Gabriel

