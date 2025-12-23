Logo El Espectador
Entretenimiento
Horóscopo diario gratis para hoy 23 de diciembre del 2025

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 23 de diciembre del 2025.

Artemisa
23 de diciembre de 2025 - 11:30 a. m.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Reconectar contigo te recordará que el miedo solo existe si le das espacio. Recuerda que las palabras se las lleva el viento; actúa ahora.

Color del día: Rojo.

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Soltar lo que no funciona es evitar repetir dolores que ya conoces demasiado bien. Ten presente que lo que permites se repite, y eso no es bueno para ti.

Color del día: Fucsia.

Aries (21 marzo - 20 abril)

Elegiste alejarte y ahora debes sostener esa decisión. No confundas firmeza con volver a lugares donde ya no hay interés. Ten seguridad.

Color del día: Morado.

Tauro (21 abril - 21 mayo)

No naciste para encajar. Quien quiera estar contigo deberá aceptar tu esencia sin condiciones. Si no es así, mejor dile adiós.

Color del día: Verde.

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Aprender a estar solo te ayudará a no conformarte con cualquier compañía ni con pensamientos que no te suman. Aprende de tu soledad.

Color del día: Azul.

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Tomar distancia puede ser la clave para aclararte. Ya no es tiempo de actuar por impulso, sino desde la seguridad interior.

Color del día: Amarillo.

Leo (24 julio - 23 agosto)

Cuidado con justificar acciones que hieren. Sanar no implica devolver el daño recibido. Ten presente la responsabilidad emocional.

Color del día: Naranja.

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Cerrar etapas te abre caminos nuevos. Hoy eliges con más conciencia y menos capricho. Enfócate en tus objetivos y deja de procrastinar tanto.

Color del día: Gris.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Aunque el entorno se mueva y la ansiedad aparezca, rendirte no es una opción ahora. Respira, analiza y toma decisiones.

Color del día: Rosado.

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

El cansancio no te define. Pausar también es parte del avance, sin abandonar la meta. No todo es trabajo, cuida tu salud.

Color del día: Negro.

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Juzgar a otros te distrae de tus propios errores. Mirarte con honestidad te dará más libertad. Es momento de hacer una introspección.

Color del día: Blanco.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Deja de esperar señales externas. Es momento de salir de donde no te valoran. Analiza y cambia tus hábitos del día a día para tener éxito.

Color del día: Café.

Por Artemisa

