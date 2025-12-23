Horóscopo diario gratis para hoy 23 de diciembre del 2025

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Reconectar contigo te recordará que el miedo solo existe si le das espacio. Recuerda que las palabras se las lleva el viento; actúa ahora.
Color del día: Rojo.
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Soltar lo que no funciona es evitar repetir dolores que ya conoces demasiado bien. Ten presente que lo que permites se repite, y eso no es bueno para ti.
Color del día: Fucsia.
Aries (21 marzo - 20 abril)
Elegiste alejarte y ahora debes sostener esa decisión. No confundas firmeza con volver a lugares donde ya no hay interés. Ten seguridad.
Color del día: Morado.
Tauro (21 abril - 21 mayo)
No naciste para encajar. Quien quiera estar contigo deberá aceptar tu esencia sin condiciones. Si no es así, mejor dile adiós.
Color del día: Verde.
Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Aprender a estar solo te ayudará a no conformarte con cualquier compañía ni con pensamientos que no te suman. Aprende de tu soledad.
Color del día: Azul.
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Tomar distancia puede ser la clave para aclararte. Ya no es tiempo de actuar por impulso, sino desde la seguridad interior.
Color del día: Amarillo.
Leo (24 julio - 23 agosto)
Cuidado con justificar acciones que hieren. Sanar no implica devolver el daño recibido. Ten presente la responsabilidad emocional.
Color del día: Naranja.
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Cerrar etapas te abre caminos nuevos. Hoy eliges con más conciencia y menos capricho. Enfócate en tus objetivos y deja de procrastinar tanto.
Color del día: Gris.
Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Aunque el entorno se mueva y la ansiedad aparezca, rendirte no es una opción ahora. Respira, analiza y toma decisiones.
Color del día: Rosado.
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
El cansancio no te define. Pausar también es parte del avance, sin abandonar la meta. No todo es trabajo, cuida tu salud.
Color del día: Negro.
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Juzgar a otros te distrae de tus propios errores. Mirarte con honestidad te dará más libertad. Es momento de hacer una introspección.
Color del día: Blanco.
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Deja de esperar señales externas. Es momento de salir de donde no te valoran. Analiza y cambia tus hábitos del día a día para tener éxito.
Color del día: Café.
En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.