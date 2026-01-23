Horóscopo diario gratis para hoy 23 de enero del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

La intuición se activa con fuerza, al igual que la imaginación. Escúchalas, pero no te pierdas en ellas: no todo lo que la mente crea refleja la verdad completa.

Arcano del día: La Muerte

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Recuerdos antiguos emergen desde lo profundo, trayendo nostalgia. Agradéceles su visita, sonríe al camino recorrido y reconoce todo lo que has construido hasta ahora.

Arcano del día: La Luna

Aries (21 marzo - 20 abril)

Hoy tus intenciones pueden nublar tu camino. No es momento de decidir, sino de observar y respirar. Mantén la calma y protege tu energía evitando acciones que puedan volverse en tu contra.

Arcano del día: El Sol

Tauro (21 abril - 21 mayo)

El vínculo de pareja no es un campo de batalla, sino un altar compartido. Cuando olvidas esto, el desgaste aparece. Suaviza tu postura antes que el cansancio enfríe el lazo que amas.

Arcano del día: La Estrella

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Ecos del pasado regresan como guardianes del aprendizaje. No vienen a castigarte, sino a impedir que vuelvas a caer en lo que una vez te rompió y te dejó detenido en el alma. Cierra la puerta a la tentación.

Arcano del día: El Colgado

Cáncer (21 junio - 23 julio)

La melancolía se asoma como una marea suave. Honra lo que sientes, pero no te quedes a vivir en el dolor. Tus emociones necesitan tránsito, no encierro, para no confundirte.

Arcano del día: El Diablo

Leo (24 julio - 23 agosto)

Tus pensamientos tienen poder creador. Cuando se tiñen de oscuridad, terminan manifestándose. Cuida lo que imaginas, pues tu mente puede desequilibrarse si le das demasiado control.

Arcano del día: La Torre

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Este ciclo te invita a depurar hábitos y a vigilar la forma en que comunicas lo que sientes. Las palabras solas no bastan: el universo escucha mejor cuando actúas en coherencia.

Arcano del día: La Rueda de la Fortuna

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Tu sabiduría se convierte en puente y tu amabilidad en llave. Gracias a ello, se abren caminos laborales y llega una recompensa que traerá estabilidad y beneficios duraderos.

Arcano del día: Los Enamorados

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Tu mente hoy es afilada y profundamente intuitiva. Usa ese don para aliviar el dolor que rodea a quienes amas en medio de la situación familiar reciente. Sé sostén, no peso.

Arcano del día: El Sol

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

El cuerpo comienza a hablar cuando las prioridades se descuidan. La tensión acumulada puede pasar factura. No busques culpables afuera: es momento de escuchar las señales y asumir responsabilidad.

Arcano del día: El Sumo Sacerdote

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

La presión puede sentirse intensa hoy, pero nada es permanente. Respira antes de reaccionar; cuando actúas desde el impulso, tus palabras pueden afectar a otros más de lo que imaginas.

Arcano del día: La Templanza

