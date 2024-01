Horóscopo diario gratis para hoy 25 de enero del 2024

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Tus cambios de humor estarán muy latentes hoy. La situación que esperabas que se resolviera, tomó el camino equivocado. Crisis emocional en camino.

Animal del día: Conejo

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

Estás muy aburrido con tu trabajo. Relájate y piensa, seguro que encuentras otra alternativa que te haga sentir más feliz y tranquilo. Animal del día: Ratón

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

Puedes encontrarte con dificultades e inconvenientes en tu relación de pareja. No es el momento de bajar la guardia, lucha por lo que quieres. Animal del día: León

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

Tienes un problema que te está “sacando canas” quieres las cosas en el momento en que las piensas y todo requiere su tiempo. Estás demasiado ansioso.

Animal del día: Tigre

Leo

24 de julio a 23 de agosto

En estos momentos, la vida no te la está poniendo fácil. No te desesperes, eso forma parte del crecimiento personal, y es necesario que evalúes si lo que está pasando te sirve.

Animal del día: Culebra

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

Sientes que no encajas en ningún lugar y es porque cambiaste tu forma de ser por agradarle a los demás. Vuelve a conectarte con tu interior y reconcíliate contigo mismo.

Animal del día: Loro

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

Este es un buen momento para trabajarle a la paciencia. Escucha y luego si habla, las cosas claras harán que todo se confabule a tu favor. Animal del día: Lobo

Escorpio

24 de octubre a 22 de noviembre

Trata de despejar tu mente y manejar todo con la prudencia que siempre te caracteriza, Apóyate en quienes demuestran lealtad, al final saldrás ganando en todo.

Animal del día: Cangrejo

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

La energía negativa de hoy puede que te impulse a reaccionar de manera agresiva. Cálmate, no te dejes provocar. No dejes que los nervios te ganen. Animal del día: Gato

Capricornio

22 de diciembre a 20 de enero

Se te olvidó que tienes el control sobre ti. No permitas que los demás se metan en tu cabeza para tomar decisiones. Tú ya sabes qué hacer.

Animal del día: Elefante

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

No permitas que los comentarios negativos de los demás te hagan cambiar la percepción que tienes de alguien. Aleja todo lo que te produzca malestares energéticos.

Animal del día: Águila

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

Las cosas contigo no están cambiando. Si no liberas tus emociones es muy factible que estas te hagan pasar por una tormenta de la que no será tan fácil salir. Animal del día: Perro

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.