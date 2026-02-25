Horóscopo diario gratis para hoy 25 de febrero del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Menos fantasía y más acción concreta. No pierdas energía en personas que te frenan. Tu avance depende de lo que decidas soltar hoy.

Palabra del día: Separar

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Empatía sí, manipulación no. Escucha, pero no permitas que dirijan tus emociones. Tu paz actual vale demasiado como para ponerla en riesgo.

Palabra del día: Control

Aries (21 marzo - 20 abril)

Baja la intensidad. Lo que parecía caótico empieza a tomar forma y ese espacio que tanto necesitabas ahora será tu mejor aliado. Aprovecha para replantearte el rumbo y ajustar prioridades.

Palabra del día: Dirección

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Vivir pensando en lo que falta te está desconectando de lo que ya tienes. No todo es obligación. Hay personas esperando tu presencia real, no solo tu responsabilidad.

Palabra del día: Prudencia

Géminis (22 mayo - 21 junio)

No necesitas resolver el mundo hoy. Refúgiate en los tuyos y deja que el tiempo haga su trabajo. Pensar demasiado ahora solo complica lo que en realidad es pasajero.

Palabra del día: Paciencia

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Tu prioridad eres tú. Sanar no es egoísmo, es autocuidado. Toma distancia de lo que te altera y organiza tu energía en función de tu bienestar.

Palabra del día: Orden

Leo (24 julio - 23 agosto)

El orgullo no puede ser el protagonista en tu relación. Si sigues marcando territorio, la distancia crecerá. Hoy toca escuchar más y defender menos.

Palabra del día: Confianza

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Guardar silencio ya no es opción. Lo que digas puede liberar tensión y aclarar verdades que estaban pendientes. Atrévete a confrontar con serenidad.

Palabra del día: Conexión

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Deja de moldearte para agradar. No tienes que sacrificar tu esencia por aprobación. Hoy el foco está en complacerte a ti, sin culpas.

Palabra del día: Aprender

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Habla claro y sin rodeos. La franqueza te evitará dramas innecesarios. No es momento de estrategias, sino de sinceridad directa.

Palabra del día: Practicidad

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

No todo el que sonríe es aliado. Observa antes de confiar. Hay señales que no debes ignorar. Mantente independiente en tus decisiones.

Palabra del día: Autonomí

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Te urge salir de la rutina mental, pero no tomes decisiones por impulso. Primero estabiliza lo que dudas, luego da el siguiente paso.

Palabra del día: Afianzar

