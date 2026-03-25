Horóscopo diario gratis para hoy 25 de marzo del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Afuera las apariencias, si ya no funciona tu relación de pareja, suelta ese sentimiento. Es hora de vestirte de valentía para descansar emocionalmente.

Palabra del día: Lánzate.

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Hay personas del pasado que no sueltas y eso es lo que no te permite cerrar ciclos. Va a doler, pero, tienes que hacerlo más temprano que tarde.

Palabra del día: Calma.

Aries (21 marzo - 20 abril)

Aquí es cuando debes empezar a perdonarte para que no te pesen las decisiones que tomas. Eres un ser humano y puedes fallar.

Palabra del día: Aterriza.

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Todo está bien, en orden, pero ese vacío que tienes es porque siempre estás pensando en el futuro. El miedo te está ganando.

Palabra del día: Cree.

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Esta semana tendrás que tomar una decisión definitiva con esa relación que no tiene nombre. Ya basta de juegos y de que no te valoren.

Palabra del día: Estabilidad.

Cáncer (21 junio - 23 julio)

En este momento puede parecerte normal que cambies de pareja cada rato, pero esa situación solo habla de lo inestable que eres emocionalmente.

Palabra del día: Gozo.

Leo (24 julio - 23 agosto)

Es bueno que a veces vayas a los recuerdos para sonreír y abrazarte por todo lo que tienes hoy en día, sin reprocharte.

Palabra del día: Amor propio.

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Compartir con amigos, salir, bailar y reír, estás volviendo a ser tú. Que buena la desconexión para reconocerte.

Palabra del día: Conéctate.

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Recuerda que no puedes presionar el tiempo, ya te está entrando el desespero por encontrar trabajo. Esta semana el universo se moverá para darte buenas noticias.

Palabra del día: Sanar.

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Abraza tu estabilidad emocional. Aunque a veces aparezcan personas que te “muevan el piso”, es solo una prueba del destino para probar tu lealtad.

Palabra del día: Atención.

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Las mentiras son eso, espejismos. No acudas a ellas para sacarle verdades a quienes amas, eso es peligroso porque viene con una cuota de dolor.

Palabra del día: Oportunidad.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Nadie está desconectándose de ti, tu actitud es la que aleja y a veces molesta. ¿Por qué quieres estar de pele con todo lo que te rodea?

Palabra del día: Perspectiva.

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