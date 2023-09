Horóscopo diario gratis para hoy 25 de septiembre del 2023

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Te sentirás optimista y alegre. Hoy verás casi todo de color de rosa y eso solo lo conseguiste disminuyendo tu mal carácter. ¿Es bueno estar en armonía, ¿verdad?

Número del día: 0

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

Tus respuestas serán muy emocionales hoy, experimentarás estallidos repentinos de mal humor, descontento, nerviosismo interno y descontento con lo que te rodea.

Número del día: 8

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

Hoy ya se habrán calmado los ánimos; existirá un buen ambiente con tu familia y todo se estabilizará de nuevo. No temas por el futuro. Número del día: 19

Cáncer (22 junio – 22 julio)

Estás indispuesto por todo y eso está generando mucho malestar con tu pareja. Deja de asumir cosas y de creer que eres el único que tiene la razón, no sabes escuchar. Número del día: 5

Leo (23 julio – 22 agosto)

Tienes cierta incapacidad para comprometerte afectivamente, es el momento de dejar de pensar que vas a repetir la historia de desamor de tu familia. Tú escribes tu historia. Número del día: 3

Virgo (23 agosto- 22 septiembre)

Te comportarás con demasiada dureza con las personas que amas, sin tener en cuenta sus sentimientos. Eres una persona impositiva e hiriente, cuidado con ese actuar que tienes a veces.

Número del día: 15

Libra (23 septiembre- 22 octubre)

En el plano afectivo no tienes claro lo que en realidad quieres o necesitas, así que no le exijas a la otra persona lo que no puedes dar en este momento.

Número del día: 7

Escorpio (23 octubre- 22 noviembre)

Hoy contarás con muchos recursos mentales para situaciones que requieren soluciones inmediatas. Tienes el don de mover todo hacia el positivismo, aprovecha esta magia universal-.

Número del día: 1

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre)

Tus emociones serán demasiado inconstantes y eso traerá muchos conflictos hoy. No te desquites con la gente de tu trabajo por lo que te pasa a nivel personal, tienes que ser más cuidadoso.

Número del día: 8

Capricornio (21 de diciembre – 19 enero)

Tu comunicación con las energías del entorno hará que crezcas en el plano emocional, sin embargo, debes conectarte con tu espíritu, no estás cuidado de tu salud mental por pensar en los demás. Número del día: 10

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Algunas cosas te resultarán muy desagradables hoy, esto pondrá a prueba tu paciencia y tu empatía con los demás. Tus comentarios debes guardarlos.

Número del día: 2

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Tendrás algunos altibajos en el plano interno que influirán en tu personalidad y expresión hoy. Aclárale a tu pareja que no se trata de la relación con ella, sino que es un asunto tuyo. Número del día: 14

