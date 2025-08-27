Horóscopo diario gratis para hoy 27 de agosto del 2025

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Busca apoyo. La familia es clave en este momento de soledad para guiarte sin tanto llanto.
Palabra del día: Afianzar.
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Reflexiona. No justifiques actitudes dañinas; sé más tolerante con tu pareja, te estás pasando.
Palabra del día: Tolerancia.
Aries (21 marzo - 20 abril)
Amor complicado. Revisa tus vacíos internos más allá de lo sentimental.
Palabra del día: Dirección.
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Traición cercana. Cuidado con tu confianza, podrían revelar tus secretos.
Palabra del día: Prudencia.
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Problemas laborales. Día difícil; ten paciencia con los altibajos que se den con tus compañeros de trabajo.
Palabra del día: Paciencia.
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Desorden financiero. Estás gastando sin necesidad, organízate, no es necesario que muestres una cara que no es.
Palabra del día: Orden.
Leo (24 julio - 23 agosto)
No todo siempre te va a salir bien. Viene una época de mucho dolor, tu ego no ayudó, te estancó.
Palabra del día: Confianza.
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Busca calma. Es momento de reflexionar y reconectar contigo, sin pensar tanto en los demás. Es por ti.
Palabra del día: Conéctate.
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Transforma lo negativo. Aplica tu sabiduría a tu propia vida y deja de pensar que los demás son quienes deben salvarte.
Palabra del día: Aprender.
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
La tensión empieza a disminuir poco a poco. Libera tu mente de cadenas negativas y abraza lo nuevo que harás en el trabajo.
Palabra del día: Practicidad.
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Decide por ti. No vivas según el día, empieza a trazar un futuro, eliminando patrones de conducta que te perjudican.
Palabra del día: Autonomía.
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Sé crítico. No te dejes llevar por halagos; aprende de todo, y recuerda que no te las sabes todas.
Palabra del día: Separar.
