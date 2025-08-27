No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Entretenimiento
Horóscopo

Horóscopo diario gratis para hoy 27 de agosto del 2025

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 27 de agosto del 2025.

Artemisa
27 de agosto de 2025 - 11:30 a. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Busca apoyo. La familia es clave en este momento de soledad para guiarte sin tanto llanto.

Palabra del día: Afianzar.

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Reflexiona. No justifiques actitudes dañinas; sé más tolerante con tu pareja, te estás pasando.

Palabra del día: Tolerancia.

Aries (21 marzo - 20 abril)

Amor complicado. Revisa tus vacíos internos más allá de lo sentimental.

Palabra del día: Dirección.

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Traición cercana. Cuidado con tu confianza, podrían revelar tus secretos.

Palabra del día: Prudencia.

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Problemas laborales. Día difícil; ten paciencia con los altibajos que se den con tus compañeros de trabajo.

Palabra del día: Paciencia.

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Desorden financiero. Estás gastando sin necesidad, organízate, no es necesario que muestres una cara que no es.

Palabra del día: Orden.

Leo (24 julio - 23 agosto)

No todo siempre te va a salir bien. Viene una época de mucho dolor, tu ego no ayudó, te estancó.

Palabra del día: Confianza.

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Busca calma. Es momento de reflexionar y reconectar contigo, sin pensar tanto en los demás. Es por ti.

Palabra del día: Conéctate.

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Transforma lo negativo. Aplica tu sabiduría a tu propia vida y deja de pensar que los demás son quienes deben salvarte.

Palabra del día: Aprender.

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

La tensión empieza a disminuir poco a poco. Libera tu mente de cadenas negativas y abraza lo nuevo que harás en el trabajo.

Palabra del día: Practicidad.

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Decide por ti. No vivas según el día, empieza a trazar un futuro, eliminando patrones de conducta que te perjudican.

Palabra del día: Autonomía.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Sé crítico. No te dejes llevar por halagos; aprende de todo, y recuerda que no te las sabes todas. Busca apoyo. La familia es clave en este momento de soledad para guiarte sin tanto llanto. Palabra del día: Afianzar.

Palabra del día: Separar.

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.

Por Artemisa

Temas recomendados:

Horóscopo

Horóscopo hoy

Horóscopo diario

Astrología

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar