Horóscopo diario gratis para hoy 27 de agosto del 2025

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Busca apoyo. La familia es clave en este momento de soledad para guiarte sin tanto llanto.

Palabra del día: Afianzar.

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Reflexiona. No justifiques actitudes dañinas; sé más tolerante con tu pareja, te estás pasando.

Palabra del día: Tolerancia.

Aries (21 marzo - 20 abril)

Amor complicado. Revisa tus vacíos internos más allá de lo sentimental.

Palabra del día: Dirección.

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Traición cercana. Cuidado con tu confianza, podrían revelar tus secretos.

Palabra del día: Prudencia.

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Problemas laborales. Día difícil; ten paciencia con los altibajos que se den con tus compañeros de trabajo.

Palabra del día: Paciencia.

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Desorden financiero. Estás gastando sin necesidad, organízate, no es necesario que muestres una cara que no es.

Palabra del día: Orden.

Leo (24 julio - 23 agosto)

No todo siempre te va a salir bien. Viene una época de mucho dolor, tu ego no ayudó, te estancó.

Palabra del día: Confianza.

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Busca calma. Es momento de reflexionar y reconectar contigo, sin pensar tanto en los demás. Es por ti.

Palabra del día: Conéctate.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Transforma lo negativo. Aplica tu sabiduría a tu propia vida y deja de pensar que los demás son quienes deben salvarte.

Palabra del día: Aprender.

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

La tensión empieza a disminuir poco a poco. Libera tu mente de cadenas negativas y abraza lo nuevo que harás en el trabajo.

Palabra del día: Practicidad.

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Decide por ti. No vivas según el día, empieza a trazar un futuro, eliminando patrones de conducta que te perjudican.

Palabra del día: Autonomía.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Sé crítico. No te dejes llevar por halagos; aprende de todo, y recuerda que no te las sabes todas.

Palabra del día: Separar.

