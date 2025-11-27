Horóscopo diario gratis para hoy 27 de noviembre del 2025

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Te enfureces tanto que se te olvida quién eres. En vez de desquitarte con los demás, revisa qué está fallando en ti las últimas semanas.

Animal del día: Conejo.

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

El exceso de obligaciones te va a salir caro, estás demasiado desconectado de tu pareja.

Animal del día: Elefante.

Aries (21 marzo - 20 abril)

Hoy más que nunca hay que tener fuerza de voluntad. Tienes que cuidar al máximo tus emociones para no fallarte.

Animal del día: Perro.

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Te sientes atascado, no sabes qué hacer y sigues en una lucha sin sentido. Ya es hora de dejar de darte látigo por capricho.

Animal del día: Gato.

Géminis (22 mayo - 21 junio)

No le des más vueltas al asunto y habla con esa persona que te tiene con las emociones revueltas. Es hora de liberarte de cerrar ciclos.

Animal del día: Tigre.

Cáncer (21 junio - 23 julio)

La exigencia y la crítica solo causarán descontento en las personas que te rodean. Tu falta de buena comunicación te está trayendo solo problemas y frustraciones.

Animal del día: Zorro.

Leo (24 julio - 23 agosto)

Tárdate todo lo que quieras en reconocer tus errores, pero cuando ya no haya salida no culpes a nadie. No te gusta asumir responsabilidades.

Animal del día: Delfín.

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Un paso a la vez, aislándote no vas a obtener nada. Siempre usas el silencio como arma, muestra tus molestias.

Animal del día: Jirafa.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Da las gracias por las cosas que tienes y no pienses siempre en lo que falta. A veces es bueno mirar atrás y darse cuenta de que el éxito también está en las emociones.

Animal del día: Culebra.

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Sabes de qué estás hecho y no tienes por qué sentirte mal. Este es tu momento, no permitas que los demás te dañen con su mala energía.

Animal del día: León.

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Hay cosas que ya están fuera de control y son irremediables. Ponle freno de mano a tu vida en este momento y observa lo que pasa para salir de tus crisis.

Animal del día: Pantera.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

No eres nada empático con quienes te rodean y por eso es que prefieren callar ante ti. El egoísmo emocional no te va a dejar nada bueno.

Animal del día: Búho.

