Horóscopo diario gratis para hoy 29 de agosto del 2025

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Los cambios que vives necesitan una dirección clara. No tomes decisiones impulsivas sin una visión firme del futuro.

Arcano del día: El sol

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Tus proyectos de pareja comienzan a consolidarse. La organización y claridad emocional te llevan hacia una convivencia equilibrada.

Arcano del día: El colgado

Aries (21 marzo - 20 abril)

Este es tu momento para destacar, especialmente en el trabajo. Aprovecha el impulso para introducir ideas nuevas y avanzar con decisión.

Arcano del día: La muerte

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Evita ser terco con las opiniones ajenas si deseas tranquilidad. Necesitas recuperar el equilibrio mental y dejar atrás el desorden emocional.

Arcano del día: La torre

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Las discusiones podrían terminar alejándote de alguien importante. Mejor conversa con claridad y permite que el destino haga lo suyo.

Arcano del día: La luna

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Tu entorno reflejará paz y armonía. Disfruta de relaciones estables y de una etapa emocional mucho más serena.

Arcano del día: La rueda de la suerte

Leo (24 julio - 23 agosto)

Es hora de estabilizar tus emociones. No puedes seguir oscilando en tu relación; define lo que sientes y actúa en consecuencia.

Arcano del día: El colgado

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Concéntrate en lo tuyo y evita involucrarte en asuntos ajenos. No necesitas ser el centro en todo momento.

Arcano del día: EL diablo

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Recibirás buenas noticias laborales. La abundancia se abre camino y un nuevo ciclo lleno de éxitos comienza.

Arcano del día: El sol

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Una ola de claridad te impulsa a tomar decisiones importantes. Este es un periodo ideal para priorizar tu bienestar.

Arcano del día: El sumo sacerdote

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Hoy tus emociones pueden estar desordenadas. Evita aferrarte al pasado y sigue avanzando con confianza.

Arcano del día: La estrella

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Evita caer en discusiones sin sentido. Tu actitud positiva puede molestar a otros, pero no dejes que eso te desvíe.

Arcano del día: La muerte

