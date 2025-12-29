Horóscopo diario gratis para hoy 29 de diciembre del 2025

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Una preocupación pendiente podría encontrar solución hoy. Agradece lo recibido sin medirlo ni compararlo.
Número del día: 20
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Tu estabilidad emocional te permitirá asumir nuevos compromisos. Estás en una etapa de serenidad y libertad bien ganada.
Número del día: 17
Aries (21 marzo - 20 abril)
Evita imponer tu criterio desde el control o el exceso de autoridad. Puedes hacerte respetar sin caer en actitudes rígidas o dominantes.
Número del día: 8.
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Modérate en todo sentido. Los excesos podrían sacarte de tu centro y generar tensiones internas que no valen la pena.
Número del día: 10
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Actuar con equilibrio y comprensión será las claves para resolver temas familiares. Escuchar con apertura fortalecerá la armonía entre todos.
Número del día: 6
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Hoy cada paso cuenta. La falta de atención o decisiones impulsivas podrían poner en riesgo lo que has construido con esfuerzo.
Número del día: 0
Leo (24 julio - 23 agosto)
Tu sensibilidad está a flor de piel. Cuida lo que dices, porque una frase fuera de lugar puede generar más daño del que imaginas.
Número del día: 1
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
El ambiente en casa podría tornarse tenso por demandas emocionales ajenas. Prepárate para una posible decepción que te hará ver las cosas con más claridad.
Número del día: 5
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
No te acostumbres a la duda. Si algo no está claro, busca respuestas directas. La valentía de preguntar te permitirá avanzar.
Número del día: 7
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Si te sientes desubicado, tomar distancia será lo más sano. Recuerda que nadie puede ayudarte si no expresas lo que necesitas.
Número del día: 15.
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
La calma y la sinceridad serán tus mejores aliadas. Resolverás un asunto delicado si actúas con transparencia y justicia.
Número del día: 3
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Baja la dureza en el vínculo con tu pareja. En casa, la comprensión debe pesar más que la disciplina o el control.
Número del día: 9
