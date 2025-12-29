Horóscopo diario gratis para hoy 29 de diciembre del 2025

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Una preocupación pendiente podría encontrar solución hoy. Agradece lo recibido sin medirlo ni compararlo.

Número del día: 20

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Tu estabilidad emocional te permitirá asumir nuevos compromisos. Estás en una etapa de serenidad y libertad bien ganada.

Número del día: 17

Aries (21 marzo - 20 abril)

Evita imponer tu criterio desde el control o el exceso de autoridad. Puedes hacerte respetar sin caer en actitudes rígidas o dominantes.

Número del día: 8.

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Modérate en todo sentido. Los excesos podrían sacarte de tu centro y generar tensiones internas que no valen la pena.

Número del día: 10

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Actuar con equilibrio y comprensión será las claves para resolver temas familiares. Escuchar con apertura fortalecerá la armonía entre todos.

Número del día: 6

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Hoy cada paso cuenta. La falta de atención o decisiones impulsivas podrían poner en riesgo lo que has construido con esfuerzo.

Número del día: 0

Leo (24 julio - 23 agosto)

Tu sensibilidad está a flor de piel. Cuida lo que dices, porque una frase fuera de lugar puede generar más daño del que imaginas.

Número del día: 1

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

El ambiente en casa podría tornarse tenso por demandas emocionales ajenas. Prepárate para una posible decepción que te hará ver las cosas con más claridad.

Número del día: 5

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

No te acostumbres a la duda. Si algo no está claro, busca respuestas directas. La valentía de preguntar te permitirá avanzar.

Número del día: 7

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Si te sientes desubicado, tomar distancia será lo más sano. Recuerda que nadie puede ayudarte si no expresas lo que necesitas.

Número del día: 15.

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

La calma y la sinceridad serán tus mejores aliadas. Resolverás un asunto delicado si actúas con transparencia y justicia.

Número del día: 3

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Baja la dureza en el vínculo con tu pareja. En casa, la comprensión debe pesar más que la disciplina o el control.

Número del día: 9

