Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Entretenimiento
Horóscopo

Horóscopo diario gratis para hoy 29 de septiembre del 2025

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 29 de septiembre del 2025.

Artemisa
29 de septiembre de 2025 - 11:30 a. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Evita la tortura mental; si sabías el desenlace, no te hagas daño innecesario.

Número del día: 2

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Aléjate de ambientes tóxicos y personas negativas; no aportan nada positivo.

Número del día: 14

Aries (21 marzo - 20 abril)

Hoy es clave que actúes con madurez y aceptes las consecuencias de tus decisiones, sin caprichos.

Número del día: 0

Tauro (21 abril - 21 mayo)

No temas a la calma; es el momento de paz que buscabas. Permítete ser feliz.

Número del día: 8

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Todo sale a la luz tarde o temprano. No justifiques rupturas pasadas; sanar lo imposible no ayuda.

Número del día: 19

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Evita los extremos que te desgastan. La vida tiene matices, aprende a actuar en ellos.

Número del día: 5

Leo (24 julio - 23 agosto)

La decepción abre los ojos; usa lo vivido para ver lo que antes no notabas.

Número del día: 3

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

No te quedes en el arrepentimiento, busca a quien lastimaste y pide disculpas.

Número del día: 15

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

No postergues tus sueños por la rutina. Trabaja firme y no pierdas el foco.

Número del día: 7

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

El trabajo te agobia; cuida tu mente y cuerpo, priorízate.

Número del día: 1

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

El cambio requiere acción rápida; planifica y todo irá a tu favor.

Número del día: 8

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

No temas al paso del tiempo; estás entrando en la armonía que mereces.

Número del día: 10

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.

Por Artemisa

Temas recomendados:

Horóscopo

Horóscopo hoy

Horóscopo diario

Astrología

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.