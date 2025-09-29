Horóscopo diario gratis para hoy 29 de septiembre del 2025

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Evita la tortura mental; si sabías el desenlace, no te hagas daño innecesario.
Número del día: 2
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Aléjate de ambientes tóxicos y personas negativas; no aportan nada positivo.
Número del día: 14
Aries (21 marzo - 20 abril)
Hoy es clave que actúes con madurez y aceptes las consecuencias de tus decisiones, sin caprichos.
Número del día: 0
Tauro (21 abril - 21 mayo)
No temas a la calma; es el momento de paz que buscabas. Permítete ser feliz.
Número del día: 8
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Todo sale a la luz tarde o temprano. No justifiques rupturas pasadas; sanar lo imposible no ayuda.
Número del día: 19
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Evita los extremos que te desgastan. La vida tiene matices, aprende a actuar en ellos.
Número del día: 5
Leo (24 julio - 23 agosto)
La decepción abre los ojos; usa lo vivido para ver lo que antes no notabas.
Número del día: 3
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
No te quedes en el arrepentimiento, busca a quien lastimaste y pide disculpas.
Número del día: 15
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
No postergues tus sueños por la rutina. Trabaja firme y no pierdas el foco.
Número del día: 7
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
El trabajo te agobia; cuida tu mente y cuerpo, priorízate.
Número del día: 1
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
El cambio requiere acción rápida; planifica y todo irá a tu favor.
Número del día: 8
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
No temas al paso del tiempo; estás entrando en la armonía que mereces.
Número del día: 10
