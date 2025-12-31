Horóscopo diario gratis para hoy 31 de diciembre del 2025

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

El Año Nuevo será la época de cambios para ti. El positivismo debe reinar tus días, el poder está en abrir tu corazón y celebrar vínculos emocionales que aporten no que destruyan como en el pasado.

Palabra del día: Expresar.

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

2026 entrará con fuerza a empujarte para tomar decisiones emocionales. El autoengaño y la apariencia desaparecen, para vivir una independencia real.

Palabra del día: Ejecutar

Aries (21 marzo - 20 abril)

Dale la bienvenida al 2026 con amor. Este nuevo año vendrá cargado de tranquilidad emocional. El dolor empieza a desaparecer y los cambios aparecerán de forma tranquila.

Palabra del día: Certeza

Tauro (21 abril - 21 mayo)

La comunicación será tu carta ganadora en 2026. Serás una persona más segura, y al fin podrás voltear la energía emocional que no te dejó avanzar este año que cierra.

Palabra del día: Delegar

Géminis (22 mayo - 21 junio)

2026 será el año para valorarte y para dejar de darle poder a la gente sobre ti. Será un año de movimiento donde lo laboral se transformará totalmente.

Palabra del día: Seguridad

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Este nuevo año que entra debes elegirte por encima de todo. Tendrás que liberar culpas que no te corresponden y tu crecimiento interior te dará certeza para tomar decisiones.

Palabra del día: Seguridad

Leo (24 julio - 23 agosto)

En lo único que debes trabajar en 2026 es en tu bienestar emocional. La vida ha sido generosa contigo, así que es momento de soltar y reconstruirte para seguir brillando.

Palabra del día: Soltar

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

En 2026 hay que parar. Parar de hablar, de comentar, de juzgar y empezar a trabajar por una suerte diferente. Los cambios laborales se avecinan para transformar.

Palabra del día: Paciencia

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

2025 fue un año retador en materia laboral, el nuevo año llegará con puertas abiertas, cambios de trabajo y también de energía emocional. ¿Estás dispuesto a brillar?

Palabra del día: Frenar

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Este nuevo año que entra te premiará por fin. Después de los últimos tres meses de caos, la suerte y el esfuerzo tendrán resultados que llenarán tu año de tranquilidad.

Palabra del día: Creer

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Por favor permite que el 2026 rompa con vínculos emocionales que no te sirven. Si quieres experimentar alivio, muévete y ordena tus emociones.

Palabra del día: Analiza

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

No tengas miedo si en 2026 llegan rupturas. Si se presentan será porque el universo quiere abrir tu camino. Ese nuevo año es para planear lo que quieras desde la certeza emocional.

Palabra del día: Tranquilidad

