Horóscopo diario gratis para hoy 31 de enero del 2024

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

Deja de contarle a todo el mundo tus proyectos personales, aunque no lo creas la energía de los demás puede influir en el curso de la vida. Arcano del día: La muerte

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

Hoy la incertidumbre subirá como la espuma, esto hará que no te encuentres bien terminando la semana. No te preocupes, las crisis también pasan. Arcano del día: La luna

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Si no estableces límites sabor no vas a tener claridad de lo que quieres o mereces. Recuerda que la vida es un viaje no una competencia. Arcano del día: La muerte

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

Muchas veces las cosas no son lo que parecen, hay que observar muy bien antes de juzgar a los demás. Preguntas es algo que no contemplas nunca.

Arcano del día: El colgado

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

Trata de utilizar la cabeza que tienes sobre los hombros, la prudencia es algo que nunca tienes en cuenta y por eso tienes tantas problemas con los demás. Decide cuál gemelo quieres que gobierne tu vida.

Arcano del día: El sol

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

Desecha cualquier sentimiento que esté relacionado con los celos o el egoísmo. Si algo te está molestando déjalo salir sin necesitada de agredir emocionalmente a los demás. Arcano del día: La luna

Leo

24 de julio a 23 de agosto

Se acercan nuevas experiencias que te harán madurar, si no te opones a ellas. Acepta las cosas que te pueden beneficiar sin darle mucho espacio a tus inseguridades. Arcano del día: El diablo

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

Cuida de tu salud, Virgo, porque tus niveles energéticos están muy bajitos. Te espera un día emocionalmente difícil, analiza profundamente qué es lo que te sucede.

. Arcano del día: La torre

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

No bajes la guardia, exigirte es un buen comienzo para alcanzar tus metas. A veces no ves todo tan claro, por eso es que te agobias y te cierras en ti.

Arcano del día: La estrella

Escorpio

24 de octubre a 22 de noviembre

Estos días experimentaste emociones que se salieron de control. Te desconociste, pero también te diste cuenta de lo que significa estar vivo. Recuerda que los momentos siempre pasan.

Arcano del día: La ruleta rusa

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

Tendrás que mantener la calma y explicarte de la manera más clara posible cuando tu pareja te pregunte qué está pasando contigo. Es claro que es un tema tuyo que no te deja avanzar. Arcano del día: El sumo sacerdote

Capricornio

22 de diciembre a 20 de enero

No discutas con las personas cercanas ni con las que de alguna manera representen cierta autoridad sobre ti. A veces se te olvida que la prudencia hace verdaderos sabios. Arcano del día: La templanza

