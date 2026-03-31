Horóscopo diario gratis para hoy 31 de marzo del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Ese futuro que esperas no va a llegar. Te va a doler aceptarlo, pero definitivamente tu pareja va para un camino muy diferente al que tu proyectas.

Color del día: Rojo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

A nadie le debes permitir subestimarte. Esas personas que hoy hablan de ti no te conocen ni saben de qué estás hecho. Así que a palabras necios oídos sordos, que nada te afecte en este cierre de mes.

Color del día: Rosado

Aries (21 marzo - 20 abril)

Ya basta de estar triste, de verdad que lo que está pasando es un favor que te está haciendo el universo. Agradécelo así estés experimentando rabia en este momento.

Color del día: Verde

Tauro (21 abril - 21 mayo)

No hay necesidad de salir por la puerta de atrás. Lo mejor es que digas la verdad, tú eres consciente que no te portaste bien, lo sabes mejor que nadie.

Color del día: Azul

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Cuando vuelve esa persona del pasado se te olvida que hay más cosas en el mundo y lastimas a la gente. Priorizas lo que no te conviene y sigues sin aceptarlo.

Color del día: Blanco

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Se termina el mes y debes empezar a enfocar tu energía en las cosas que te hagan crecer. Te estás desgastando mucho por lo que dicen los demás.

Color del día: Café

Leo (24 julio - 23 agosto)

Te estás portando de forma tan inmadura que terminaste alejando a la única persona que confió en ti este último año. Todo parece indicar que el daño ahora mismo es irreversible.

Color del día: Amarillo

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Tu amistad vale oro, todos lo saben, sin embargo, algunos no están valorando eso. Tú también mereces atención, es bueno recibir también.

Color del día: Naranja

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Semana de excelentes noticias laborales. Este era el momento que estabas esperando para brillar. La vida empieza a sonreírte.

Color del día: Negro

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

La ansiedad por lo que no controlas te puede llevar al límite. Suelta todas las cosas que en el pasado te llenaban de frustración. Lo estás haciendo muy bien.

Color del día: Fucsia

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Tienes que empezar a buscar coincidencias entre tu boca y tu corazón. Estás confundiendo a esa persona especial por demostrar “poco interés”, te enamoraste acéptalo.

Color del día: Gris

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Estás siendo muy exigente contigo mismo, eso no está mal, lo que no es correcto es jugar con la suerte porque las cosas están saliendo mejor de lo que esperaste.

Color del día: Aguamarina

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