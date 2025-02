Horóscopo diario gratis para hoy 7 de febrero del 2025

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Sin duda, las noticias inesperadas te van a doler. Hoy más que nunca debes ser fuerte. Arcano del día: el sol

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

Justo aquí es donde debes estar, no tienes que recoger tus pasos del pasado para sentirte vivo. Arcano del día: la estrella

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

Una cosa es decir y otra es hacer. A veces solo te quedas en sueños y la realidad es otra. Arcano del día: el colgado

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

No tienes que estás luchando porque te den un lugar, no es justo. Hiciste todo y la otra persona no lo valoró. Arcano del día: el diablo

Leo

24 de julio a 23 de agosto

No hay que perder la esperanza, seguro que si trabajas en positivo todo se va a dar de manera natural. Arcano del día: la torre

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

Si vas a hacer eso del “contacto cero” que sea real, no una excusa para convencer a los demás de lo que no es.

Arcano del día: La ruleta de la suerte

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

Te estás dando cuenta de que con humildad y sin soberbia todo sale bien. Sigue así, el panorama se aclaró.

Arcano del día: Los enamorados

Escorpio

24 de octubre a 22 de noviembre

Ya no eres un niño para que estés jugando con fuego. Aléjate o ponte límites. Arcano del día: el sol

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

Estás cansado y tu corazón lo sabe, estás listo para romper lazos y avanzar. Arcano del día: El sumo sacerdote

Capricornio

Tu familia no siempre tiene la razón, actúa bajo tus criterios, no por imposición. Arcano del día: La templanza

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

Hay que hablar ya, estás agotado emocionalmente y lo único que haces es aplazar decisiones.

Arcano del día: La muerte

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

No le exijas a los demás lo que tú no haces. El centro de atención no siempre puedes ser tú.

Arcano del día: La luna

