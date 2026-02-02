Logo El Espectador
Horóscopo para hoy 02 de febrero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 02 de febrero del 2026.

Artemisa
02 de febrero de 2026 - 11:30 a. m.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Puede que sientas insatisfacción en algún área importante de tu vida. Dedica tiempo a enfrentar lo que te inquieta y a reconocer tus emociones reales.

Número del día: 0

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Confía en tus instintos al tomar decisiones claves para tu futuro. Evita dramatizar; comunica lo que piensas y soluciona los problemas con claridad.

Número del día: 9

Aries (21 marzo - 20 abril)

Hoy tu manera de expresarte podría ser un poco brusca, y alguien cercano podría sentirse afectado por tu intensidad.

Número del día: 12

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Es un buen momento para reflexionar sobre tus emociones y tu relación de pareja. Mientras no tengas claridad en este aspecto, todo puede sentirse desordenado.

Número del día: 1

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Tu habilidad para comunicarte hoy será destacable, lo que favorecerá resolver malentendidos recientes y mejorar tus vínculos con los demás.

Número del día: 4

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Si insistes en imponer solo tu opinión, podrías entrar en conflictos innecesarios que desgasten tu energía y afecten tus relaciones. Aprende a ceder un poco.

Número del día: 9

Leo (24 julio - 23 agosto)

Hay una tensión entre tus emociones y tu ego que podría generar roces con tu familia o tu pareja. Mantén la calma antes de reaccionar.

Número del día: 15

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Actúa con cautela y estrategia. No respondas de inmediato por impulso; analiza, calma tus emociones y aleja lo negativo de manera inteligente.

Número del día: 3

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Tal vez estés descuidando tus vínculos personales por concentrarte demasiado en el trabajo. Recuerda que las relaciones requieren atención o se enfrían.

Número del día: 7

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Hoy presta atención a tus palabras y acciones; un comentario o gesto impulsivo podría lastimar a alguien que es importante para ti.

Número del día: 7

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

La clave para hoy es la diplomacia. No reacciones de inmediato ante provocaciones ni actúes impulsivamente; tomar decisiones con calma evitará errores.

Número del día: 6

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Lograr lo que deseabas puede traer más responsabilidades y presión. Acepta los cambios y adáptate; esto es parte del camino que elegiste.

Número del día: 20

Por Artemisa

