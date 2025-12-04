Horóscopo para hoy 04 de diciembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Acuario (21 enero - 19 febrero)
La paciencia será clave. No culpes a otros; equilibra tus juicios y sé más empático para evitar crisis.
Animal del día: Sapo
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Habrá tensiones en varios ámbitos. Mantén el silencio y la calma; los conflictos se disiparán.
Animal del día: Elefante
Aries (21 marzo - 20 abril)
La noticia que esperas llegará a su tiempo; no te angusties. La energía está a tu favor.
Animal del día: Foca
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Actúa con cautela: si intentas dar una lección a otros, podrías terminar perjudicándote tú mismo.
Animal del día: Búho
Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Los celos podrían desbordarse. Tu pareja se está cansando de tus sospechas infundadas.
Animal del día: Caballo
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Tu necesidad de controlar a los demás se está volviendo un problema. Frenarlo te acercará a quienes te quieren.
Animal del día: Perro
Leo (24 julio - 23 agosto)
Evita que los pensamientos negativos te dominen. Habla si te sientes abrumado; la calma será tu aliada.
Animal del día: Culebra
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Con paciencia y orden podrás cerrar ciclos familiares dañinos. No permitas más manipulación.
Animal del día: Gato
Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Tu practicidad te impulsará. Atrévete a arriesgarte: la valentía traerá buenos resultados.
Animal del día: Tigre
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Deja de lado el ego y evita conflictos internos. No vuelvas a lo que ya superaste.
Animal del día: Águila
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
El día será emocionalmente tenso; aléjate del drama y enfócate en lo que realmente importa.
Animal del día: León
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Sé honesto contigo: no puedes ilusionarte y caer de inmediato. Estás dejando pasar buenas oportunidades.
Animal del día: Búho
En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.