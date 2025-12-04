Horóscopo para hoy 04 de diciembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

No te pierdas lo que dijo el Profesor Salomón Foto: pixabay

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Acuario (21 enero - 19 febrero)

La paciencia será clave. No culpes a otros; equilibra tus juicios y sé más empático para evitar crisis.

Animal del día: Sapo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Habrá tensiones en varios ámbitos. Mantén el silencio y la calma; los conflictos se disiparán.

Animal del día: Elefante

Aries (21 marzo - 20 abril)

La noticia que esperas llegará a su tiempo; no te angusties. La energía está a tu favor.

Animal del día: Foca

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Actúa con cautela: si intentas dar una lección a otros, podrías terminar perjudicándote tú mismo.

Animal del día: Búho

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Los celos podrían desbordarse. Tu pareja se está cansando de tus sospechas infundadas.

Animal del día: Caballo

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Tu necesidad de controlar a los demás se está volviendo un problema. Frenarlo te acercará a quienes te quieren.

Animal del día: Perro

Leo (24 julio - 23 agosto)

Evita que los pensamientos negativos te dominen. Habla si te sientes abrumado; la calma será tu aliada.

Animal del día: Culebra

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Con paciencia y orden podrás cerrar ciclos familiares dañinos. No permitas más manipulación.

Animal del día: Gato

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Tu practicidad te impulsará. Atrévete a arriesgarte: la valentía traerá buenos resultados.

Animal del día: Tigre

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Deja de lado el ego y evita conflictos internos. No vuelvas a lo que ya superaste.

Animal del día: Águila

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

El día será emocionalmente tenso; aléjate del drama y enfócate en lo que realmente importa.

Animal del día: León

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Sé honesto contigo: no puedes ilusionarte y caer de inmediato. Estás dejando pasar buenas oportunidades.

Animal del día: Búho

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.