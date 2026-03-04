Horóscopo para hoy 04 de marzo del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
No te quedes alrededor de personas que solo te generan dudas solo por no experimentar soledad.
Palabra del día: Separar
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Está bien escuchar consejos, pero no permitas que intenten dirigir tu vida. Este es un tiempo de estar en pausa.
Palabra del día: Control
Aries (21 marzo - 20 abril)
Lo más pesado ya pasó. Poco a poco todo se acomoda y eso que estabas esperando al fin endulzará tu corazón.
Palabra del día: Dirección
Tauro (21 abril - 21 mayo)
No estás logrando enfocarte en el presente y eso te hace sentir culpa. Tus emociones son prioridad también, puedes enfermar tu espíritu.
Palabra del día: Prudencia
Géminis (22 mayo - 21 junio)
La frustración no será eterna. Solo evita darles vueltas y más vueltas a pensamientos que no te ayudan.
Palabra del día: Paciencia
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Deja que cada quien cargue con lo suyo y no permitas que comentarios externos alteren tu proceso de los últimos tres meses.
Palabra del día: Orden
Leo (24 julio - 23 agosto)
Tus acciones han influido en que la otra persona mantenga su postura frente al problema que enfrentan. Tanto sarcasmo no es bueno.
Palabra del día: Confianza
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Callarte solo hace más grande la carga. Cuando hables, hazlo con seguridad y emoción clara; así entenderás que lo que otros te han dicho tiene sentido.
Palabra del día: Conexión
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
No necesitas cambiar para encajar. Has dado demasiado por los demás y ahora toca pensar en ti. Lo demás puede quedarse en segundo plano por un tiempo.
Palabra del día: Aprender
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Ve de frente con la verdad, este no es un buen momento para mostrar tu parte más oscura por guardar rencores.
Palabra del día: Practicidad
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
No todo es tan claro como parece. Muévete con cuidado porque podrías verte afectado si no prestas atención.
Palabra del día: Autonomía
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Quieres algo distinto, pero hoy lo mejor es no apresurarte. No te adelantes a un futuro que ya se siente inestable por las dudas que tienes ahora.
Palabra del día: Afianzar
