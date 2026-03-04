Horóscopo para hoy 04 de marzo del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

No te quedes alrededor de personas que solo te generan dudas solo por no experimentar soledad.

Palabra del día: Separar

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Está bien escuchar consejos, pero no permitas que intenten dirigir tu vida. Este es un tiempo de estar en pausa.

Palabra del día: Control

Aries (21 marzo - 20 abril)

Lo más pesado ya pasó. Poco a poco todo se acomoda y eso que estabas esperando al fin endulzará tu corazón.

Palabra del día: Dirección

Tauro (21 abril - 21 mayo)

No estás logrando enfocarte en el presente y eso te hace sentir culpa. Tus emociones son prioridad también, puedes enfermar tu espíritu.

Palabra del día: Prudencia

Géminis (22 mayo - 21 junio)

La frustración no será eterna. Solo evita darles vueltas y más vueltas a pensamientos que no te ayudan.

Palabra del día: Paciencia

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Deja que cada quien cargue con lo suyo y no permitas que comentarios externos alteren tu proceso de los últimos tres meses.

Palabra del día: Orden

Leo (24 julio - 23 agosto)

Tus acciones han influido en que la otra persona mantenga su postura frente al problema que enfrentan. Tanto sarcasmo no es bueno.

Palabra del día: Confianza

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Callarte solo hace más grande la carga. Cuando hables, hazlo con seguridad y emoción clara; así entenderás que lo que otros te han dicho tiene sentido.

Palabra del día: Conexión

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

No necesitas cambiar para encajar. Has dado demasiado por los demás y ahora toca pensar en ti. Lo demás puede quedarse en segundo plano por un tiempo.

Palabra del día: Aprender

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Ve de frente con la verdad, este no es un buen momento para mostrar tu parte más oscura por guardar rencores.

Palabra del día: Practicidad

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

No todo es tan claro como parece. Muévete con cuidado porque podrías verte afectado si no prestas atención.

Palabra del día: Autonomía

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Quieres algo distinto, pero hoy lo mejor es no apresurarte. No te adelantes a un futuro que ya se siente inestable por las dudas que tienes ahora.

Palabra del día: Afianzar

