Horóscopo para hoy 04 de septiembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Tras mucho cuestionarte, encuentras el equilibrio. Sigue escuchándote por dentro.

Animal del día: Ratón

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Evita excesos, tu cuerpo te pide una pausa urgente. Escúchalo antes de que sea tarde.

Animal del día: Serpiente

Aries (21 marzo - 20 abril)

Tienes grandes ambiciones, pero tus miedos te frenan. Libérate de lo que impide tu crecimiento emocional.

Animal del día: Tigre

Tauro (21 abril - 21 mayo)

No es buen momento para cerrar acuerdos. Tu energía está en renovación, espera un poco antes de decidir.

Animal del día: Perro

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Estás rodeado de personas con dobles intenciones. Mantente alerta y no confíes ciegamente ni en tu sombra.

Animal del día: Pulpo

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Se viene un cambio financiero positivo. Aprovecha la oportunidad para avanzar.

Animal del día: Gallo

Leo (24 julio - 23 agosto)

Aprende a recibir. Te mereces lo bueno, pero necesitas más disciplina y orden.

Animal del día: Elefante

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Deja de culpar a otros. Tu inconformismo constante te está afectando más de lo que crees.

Animal del día: Culebra

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Estás descuidando tus responsabilidades. El exceso de ocio puede perjudicarte por creer que no debes dar tanto.

Animal del día: León

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Recibirás apoyo total en esa situación difícil. Saldrás fortalecido y con respeto ganado.

Animal del día: Jirafa

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Deja de perder tiempo en lo innecesario. Concéntrate en lo esencial, seguro que esta vez no es tu pareja.

Animal del día: Pájaro

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Pon límites y habla con quien te está desestabilizando emocionalmente. Te volviste en el ser más permisivo del mundo.

Animal del día: Foca

