Horóscopo para hoy 04 de septiembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Acuario (21 enero - 19 febrero)
Tras mucho cuestionarte, encuentras el equilibrio. Sigue escuchándote por dentro.
Animal del día: Ratón
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Evita excesos, tu cuerpo te pide una pausa urgente. Escúchalo antes de que sea tarde.
Animal del día: Serpiente
Aries (21 marzo - 20 abril)
Tienes grandes ambiciones, pero tus miedos te frenan. Libérate de lo que impide tu crecimiento emocional.
Animal del día: Tigre
Tauro (21 abril - 21 mayo)
No es buen momento para cerrar acuerdos. Tu energía está en renovación, espera un poco antes de decidir.
Animal del día: Perro
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Estás rodeado de personas con dobles intenciones. Mantente alerta y no confíes ciegamente ni en tu sombra.
Animal del día: Pulpo
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Se viene un cambio financiero positivo. Aprovecha la oportunidad para avanzar.
Animal del día: Gallo
Leo (24 julio - 23 agosto)
Aprende a recibir. Te mereces lo bueno, pero necesitas más disciplina y orden.
Animal del día: Elefante
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Deja de culpar a otros. Tu inconformismo constante te está afectando más de lo que crees.
Animal del día: Culebra
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Estás descuidando tus responsabilidades. El exceso de ocio puede perjudicarte por creer que no debes dar tanto.
Animal del día: León
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Recibirás apoyo total en esa situación difícil. Saldrás fortalecido y con respeto ganado.
Animal del día: Jirafa
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Deja de perder tiempo en lo innecesario. Concéntrate en lo esencial, seguro que esta vez no es tu pareja.
Animal del día: Pájaro
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Pon límites y habla con quien te está desestabilizando emocionalmente. Te volviste en el ser más permisivo del mundo.
Animal del día: Foca
