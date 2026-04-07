Horóscopo para hoy 06 de abril del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 06 de abril del 2026.

Artemisa
08 de abril de 2026 - 02:23 a. m.
Horóscopo para hoy.
Acuario (21 enero - 19 febrero)

Debes soltar ese nudo que tienes en la garganta y mostrar lo valiente que eres. Los motivos guárdatelos, deja que todo pase como tiene que ser.

Número del día: 20.

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Abre los brazos, agradece y arriésgate, ya es hora de hacerlo. Tú eres más capaz que nadie en este mundo. 

Número del día: 17.

Aries (21 marzo - 20 abril)

Ya es hora de vestirte de confianza. Cree en el proceso, en quién eres y lo que el camino ha puesto para ti.

Número del día: 8.

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Los últimos días solo trajeron cargas negativas, pero tranquilo, todo pasa. La vida pone todo en su sitio.

Número del día: 10.

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

La paz mental en tu vida está bien ausente. Hay que buscarla a como dé lugar, a veces tanta contemplación contigo mismo no es lo más acertado.

Número del día: 6.

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Tanta imaginación terminará por volverte loco. Tanta visión en el futuro solo retrasa tus procesos actuales.

Número del día: 0.

Leo (24 julio - 23 agosto)

Que la paz mental, la felicidad y la estabilidad iluminen esta semana que entra. Decrétalo, yo acabo de hacerlo por ti.

Número del día: 1.

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Deja de estar limpiando tus acciones. Este es el momento en donde no hay que darle tanto poder a la gente. Ya basta de creer cuentos.

Número del día: 5.

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Si algo no va con tu sintonía es mejor ignorarlo. Hoy, tu intuición te va a quitar todo lo malo que aparezca en tu vida.

Número del día: 7.

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Nadie sabe todo lo que has tenido que batallar los últimos meses. Ganaste escorpio, te ha costado, pero siempre lo logras.

Número del día: 15.

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Las respuestas aparecerán cuando menos lo pienses. No tienes que moverte de donde estás para descubrir quién está siendo hipócrita contigo.

Número del día: 3.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

El tiempo es importante y si alguien no está dispuesto a compartirlo es mejor retirarse, en pausa, en silencio y siempre con amor propio.

Número del día: 9.

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.

Por Artemisa

Temas recomendados:

Horóscopo

Horóscopo hoy

Horóscopo diario

Astrología

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

 

