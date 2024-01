Horóscopo para hoy 06 de enero del 2024: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 Enero a 19 Febrero)

A veces llevas a las personas al límite. Por favor revisa desde tu ser consciente qué estás haciendo, poco a poco has perdido protagonismo por tus malas acciones y palabras.

Ángel del día: Remiel

Piscis (21 Febrero a 20 Marzo)

Adiós al pasado, hola al presente. Cambiaste de vida, diste el salto que quisiste y ahora debes aprovechar lo que traen estos cambios. Piensa positivo y no bajes la guardia.

Ángel del día: Gabriel

Aries (21 Marzo a 20 Abril)

Las tensiones este fin de semana por fin empiezan a desaparecer. No te preocupes, que todo saldrá bien. Tu espíritu estará libre y por fin comenzarás a vivir por ti.

Ángel del día: Rafael

Tauro (21 Abril a 21 Mayo)

A veces le das mucha importancia a lo que piensa tu familia. No siempre debes hacer lo que a los demás les parece correcto, toma decisiones y deja de pensar en el qué dirán.

Ángel del día: Gabriel

Géminis (22 Mayo a 21 Junio)

Aunque al principio pasaste desapercibido en tu ámbito laboral, estarás activado para que te reconozcan y por fin des el salto que esperas, confía en ti y en lo que sabes.

Ángel del día: Uriel

Cáncer (21 Junio a 23 Julio)

Si no te atreves a vivir nuevas experiencias seguirás sumergido en el mar de dudas que tienes a diario. Si no te obligas a salir de tu zona de confort no vas a presenciar ningún avance.

Ángel del día: Adzaquiel

Leo (24 Julio a 23 Agosto)

La felicidad está enviándote señales y tú solo las descartas. No tienes que vivir en constante amargura para que los demás te respeten. Transforma tu energía.

Ángel del día: Sariel

Virgo (24 Agosto a 23 Septiembre)

Marte empezará a hacer de las suyas, tu energía se va a transformar y lo que quede de tu análisis personal solo será la puerta para darle la bienvenida a un nuevo tú.

Ángel del día: Adzaquiel

Libra (24 Septiembre a 23 Octubre)

Los retos se hicieron para los grandes. Confía en ti, en tu intuición y en tu inteligencia. A veces los nervios te ponen a dudar demasiado de lo que estás dispuesto a dar. Respira.

Ángel del día: Uriel

Escorpión (24 Octubre a 22 Noviembre)

Siempre ayudas a los demás con todo y eso trae bendiciones en el camino. Cada paso que estás dando, te llenará de luz y una muy buena temporada de reconocimiento y éxito.

Ángel del día: Rafael

Sagitario (23 Noviembre a 21 Diciembre)

Por más dificultad que encuentres en el camino siempre saldrás victorioso. Recuerda eres valiente, decidido, y muy intuitivo, adelantes con este desafío, te sorprenderás.

Ángel del día: Gabriel

Capricornio (22 Diciembre a 20 Enero)

La unión con tu núcleo familiar en este momento es lo único que te debe importar. No prestes atención a aquellas personas que quieren desequilibrarte energéticamente.

Ángel del día: Jofiel

