Horóscopo para hoy 06 de enero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Acuario (21 enero - 19 febrero)
Felicidad, recuerda que esa es la palabra que va a regir tu mes. Que nada te altere, ni te agobie, ni te haga daño. Deja que todo fluya.
Color del día: Naranja
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Ya tuviste la conversación que te abrió los ojos, la pregunta ahora es: ¿estás dispuesto a tomar decisiones? El momento es ahora.
Color del día: Beige
Aries (21 marzo - 20 abril)
No va ni una semana de lo que va corrido del año nuevo y ya estás en conflicto con tus emociones, cuidado con lo que decretas.
Color del día: Morado
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Ahora todo está listo para que cierres ciclos de dolor de los que has sido responsable. Dejarás el rencor a un lado y avanzarás sin temor alguno.
Color del día: Amarillo
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Quieres que todo el tiempo la gente esté pendiente de ti y tú no haces nada por demostrar interés en otros. Que el ego hoy no te gane la batalla.
Color del día: Blanco
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Cuando dejes de actuar por lo que dicen los demás, la vida te premiará, por ahora estás volviendo al año pasado donde perdiste autenticidad.
Color del día: Verde
Leo (24 julio - 23 agosto)
No aprendiste nada el año pasado. Estás siendo muy soberbio y eso no te conducirá a ninguna parte. Ten cuidado, la gente ya no quiere acercarse a ti.
Color del día: Azul
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Que dejes de darle relevancia a algunas cosas es bueno, pero que ya todo lo mires con tanta frescura puede traerte muchos problemas. Ten cuidado.
Color del día: Café
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Vas por buen camino, cuando tomas las cosas con calma todo se organiza. Ahora todo es cuestión de “creerse el cuento”, recuerda que vas lento, pero seguro.
Color del día: Rojo
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Tu cuerpo al fin se pronunció, estás liberando a través de la salud todo lo que te generó cualquier malestar emocional. Es hora de sanar.
Color del día: Rosado
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Un día a la vez, ya te estás exigiendo como si se fuera a terminar el año. Enlista lo que te preocupa y trabaja en ello, tienes 11 meses de gracia para lograr todo.
Color del día: Gris
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Con tu comportamiento pareciera que no te importara nada a tu alrededor. Sabemos que no quieres preocupar a nadie, pero es bueno que te tiendan la mano para salir de dificultades.
Color del día: Vinotinto
