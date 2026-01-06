Horóscopo para hoy 06 de enero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Felicidad, recuerda que esa es la palabra que va a regir tu mes. Que nada te altere, ni te agobie, ni te haga daño. Deja que todo fluya.

Color del día: Naranja

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Ya tuviste la conversación que te abrió los ojos, la pregunta ahora es: ¿estás dispuesto a tomar decisiones? El momento es ahora.

Color del día: Beige

Aries (21 marzo - 20 abril)

No va ni una semana de lo que va corrido del año nuevo y ya estás en conflicto con tus emociones, cuidado con lo que decretas.

Color del día: Morado

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Ahora todo está listo para que cierres ciclos de dolor de los que has sido responsable. Dejarás el rencor a un lado y avanzarás sin temor alguno.

Color del día: Amarillo

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Quieres que todo el tiempo la gente esté pendiente de ti y tú no haces nada por demostrar interés en otros. Que el ego hoy no te gane la batalla.

Color del día: Blanco

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Cuando dejes de actuar por lo que dicen los demás, la vida te premiará, por ahora estás volviendo al año pasado donde perdiste autenticidad.

Color del día: Verde

Leo (24 julio - 23 agosto)

No aprendiste nada el año pasado. Estás siendo muy soberbio y eso no te conducirá a ninguna parte. Ten cuidado, la gente ya no quiere acercarse a ti.

Color del día: Azul

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Que dejes de darle relevancia a algunas cosas es bueno, pero que ya todo lo mires con tanta frescura puede traerte muchos problemas. Ten cuidado.

Color del día: Café

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Vas por buen camino, cuando tomas las cosas con calma todo se organiza. Ahora todo es cuestión de “creerse el cuento”, recuerda que vas lento, pero seguro.

Color del día: Rojo

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Tu cuerpo al fin se pronunció, estás liberando a través de la salud todo lo que te generó cualquier malestar emocional. Es hora de sanar.

Color del día: Rosado

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Un día a la vez, ya te estás exigiendo como si se fuera a terminar el año. Enlista lo que te preocupa y trabaja en ello, tienes 11 meses de gracia para lograr todo.

Color del día: Gris

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Con tu comportamiento pareciera que no te importara nada a tu alrededor. Sabemos que no quieres preocupar a nadie, pero es bueno que te tiendan la mano para salir de dificultades.

Color del día: Vinotinto

