Horóscopo para hoy 06 de febrero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Podrás experimentar tensiones con tu pareja, con una tendencia al silencio o a la falta de comunicación. Este no es el mejor enfoque para resolver los conflictos que surgen.

Arcano del día: El Sol

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Podrás experimentar tensiones con tu pareja, con una tendencia al silencio o a la falta de comunicación. Este no es el mejor enfoque para resolver los conflictos que surgen.

Arcano del día: El Sol

Aries (21 marzo - 20 abril)

Es importante que prestes atención a las reacciones impulsivas que puedes tener frente a figuras de autoridad. Tu actitud desafiante podría traerte consecuencias no deseadas.

Arcano del día: La Muerte

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Te enfrentas a un dilema emocional que te mantendrá inquieto. Necesitarás tomar una decisión pronto sobre cuál dirección seguir para resolver aquello que te quita la paz.

Arcano del día: La Torre

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Hoy contarás con gran claridad mental, pero eso podría llevarte a sentirte impaciente e intranquilo. Ten paciencia, todo va a salir bien, incluso si a veces dudas de los milagros.

Arcano del día: La Luna

Cáncer (21 junio - 23 julio)

La sinceridad en tus acciones y sentimientos es clave. Pretender que algo proviene del corazón cuando guardas resentimientos solo te traerá conflictos y no beneficios.

Arcano del día: La Rueda de la Fortuna

Leo (24 julio - 23 agosto)

Tu día será similar al anterior. Ten cuidado con la influencia que el miedo tiene sobre ti. No dejes que la ansiedad te controle en este momento.

Arcano del día: El Colgado

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Hoy podrías sentirte dividido emocionalmente, lo que puede complicar tus relaciones. Sabes que algo no va bien, y ese deseo impulsivo empieza a perder su magia.

Arcano del día: El Diablo

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Eres una pieza fundamental en tu entorno laboral, pero si no crees en tu valor, los demás no lo harán. En poco tiempo, tu inestabilidad se equilibrará, trayéndote serenidad.

Arcano del día: El Sol

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Estás atravesando un periodo de cambios y transformaciones que, como es normal, pueden generar incertidumbre. Sin embargo, tienes la capacidad de gestionar estos cambios para que te traigan prosperidad.

Arcano del día: El Sumo Sacerdote

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Hoy es un buen día para aprender a valorar y respetar las opiniones ajenas. Creer que solo tu verdad es válida no es el camino para alcanzar tus metas.

Arcano del día: La Estrella

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

En estos días podrían surgir sentimientos de tristeza, no los reprimas. Este es el momento adecuado para liberarte de esas cargas emocionales que llevas dentro.

Arcano del día: La Muerte

