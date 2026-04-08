Horóscopo para hoy 08 de abril del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

¿Qué tal si esta vez le pides al universo que tu relación tome otro camino? No olvides que las cosas giran con un cambio desde adentro.

Palabra del día: Lánzate

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Ya no más, es hora de dejar de anhelar el pasado. Valora a la persona que te suma, te enseña y te ayuda a crecer, la tienes al lado.

Palabra del día: Calma

Aries (21 marzo - 20 abril)

Que experimentes dolor no significa que ahí se detenga la vida. Después de las tormentas suelen aparecer muchas bendiciones.

Palabra del día: Aterriza

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Si tu corazón está marcando las coordenadas para el próximo movimiento, hazlo, no vas a perder nada. Seguro te vas a sorprender sin ser tan racional.

Palabra del día: Cree

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Estás esperando cosas que no van a pasar, por más de que te convenzas, la vida está pasando y tú no estás inyectándole nada de emoción.

Palabra del día: Estabilidad

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Está bien que sientas satisfacción si los demás están bien, pero aquí el universo te está pidiendo que priorices tu bienestar.

Palabra del día: Gozo

Leo (24 julio - 23 agosto)

Todo lo que estás experimentando hoy, tiene sentido. Entiende que los baches en el camino te ayudan a madurar emocionalmente.

Palabra del día: Amor propio

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Te cuesta soltar las cosas que pasan a tu alrededor, es importante que hoy empieces de cero, pedir perdón es un buen comienzo.

Palabra del día: Conéctate

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

El amor te rodea esta semana, aprovéchalo y no te llenes de angustias innecesarias. La persona que tienes al lado lo merece, no dudes.

Palabra del día: Sanar

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Contigo no hay términos medios, así que esta oportunidad es para que liberes tensiones hablando desde la verdad sin dolor en el medio.

Palabra del día: Atención

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

¿Dónde quedaron las ganas de reinventarte? Ojo con mentirte, la vida no va a esperar a que tomes decisiones para ser feliz.

Palabra del día: Oportunidad

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Todo está en la importancia del enfoque que quieras darle a tu vida. Ya basta de pensar que todo se resuelve con decisiones a medias.

Palabra del día: Perspectiva

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