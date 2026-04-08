Horóscopo para hoy 08 de abril del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

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Acuario (21 enero - 19 febrero)
¿Qué tal si esta vez le pides al universo que tu relación tome otro camino? No olvides que las cosas giran con un cambio desde adentro.
Palabra del día: Lánzate
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Ya no más, es hora de dejar de anhelar el pasado. Valora a la persona que te suma, te enseña y te ayuda a crecer, la tienes al lado.
Palabra del día: Calma
Aries (21 marzo - 20 abril)
Que experimentes dolor no significa que ahí se detenga la vida. Después de las tormentas suelen aparecer muchas bendiciones.
Palabra del día: Aterriza
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Si tu corazón está marcando las coordenadas para el próximo movimiento, hazlo, no vas a perder nada. Seguro te vas a sorprender sin ser tan racional.
Palabra del día: Cree
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Géminis (22 mayo - 21 junio)
Estás esperando cosas que no van a pasar, por más de que te convenzas, la vida está pasando y tú no estás inyectándole nada de emoción.
Palabra del día: Estabilidad
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Está bien que sientas satisfacción si los demás están bien, pero aquí el universo te está pidiendo que priorices tu bienestar.
Palabra del día: Gozo
Leo (24 julio - 23 agosto)
Todo lo que estás experimentando hoy, tiene sentido. Entiende que los baches en el camino te ayudan a madurar emocionalmente.
Palabra del día: Amor propio
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Te cuesta soltar las cosas que pasan a tu alrededor, es importante que hoy empieces de cero, pedir perdón es un buen comienzo.
Palabra del día: Conéctate
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Libra (24 septiembre - 23 octubre)
El amor te rodea esta semana, aprovéchalo y no te llenes de angustias innecesarias. La persona que tienes al lado lo merece, no dudes.
Palabra del día: Sanar
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Contigo no hay términos medios, así que esta oportunidad es para que liberes tensiones hablando desde la verdad sin dolor en el medio.
Palabra del día: Atención
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
¿Dónde quedaron las ganas de reinventarte? Ojo con mentirte, la vida no va a esperar a que tomes decisiones para ser feliz.
Palabra del día: Oportunidad
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Todo está en la importancia del enfoque que quieras darle a tu vida. Ya basta de pensar que todo se resuelve con decisiones a medias.
Palabra del día: Perspectiva
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